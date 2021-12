EcoSport Storm inova com tração integral

Quinze anos depois do lançamento, a Ford Ecosport não tem mais a vida fácil de antigamente, quando era líder de mercado. Para oferecer uma opção mais completa posicionada acima da Titanium, a Ford mostrou na última semana a versão Storm que tem visual carregado inspirado na F-150 Raptor, bom conjunto mecânico e nível de equipamentos por um preço mais alto.

Modernidade e novo estilo

A grande novidade está no sistema 4WD, um controle de tração eletrônico e automático, que distribui a força do motor nas quatro rodas em um intervalo equivalente a 0,1s, o mesmo da Escape vendida nos EUA. O motor 2.0 Directflex de 176 cv (etanol) da versão Titanium é mantido na EcoSport Storm e o câmbio é automático de seis velocidades.

O conjunto de suspensão também mudou, com traseira independente Multilink e dianteira modificada e ampliada em 17 mm no curso dos amortecedores.

A nova versão Storm tem pacote de equipamentos que inclui faróis de xenônio com máscara negra, capa de estepe na traseira (sim, ela persiste), rodas de 17 polegadas exclusivas da versão na cor grafite e pneus que poderiam ser mistos, adesivos que deixaram um pouco carregado o visual e uma nova cor de lançamento: marrom-trancoso. O interior inclui revestimento preto nos bancos em couro e no teto e elementos na cor laranja-queimado. Além disso, inclui ar-condicionado digital, central multimídia Sync 3 e alto-falantes Sony, o bom conjunto de sete air bags, controle de estabilidade e tração, teto solar elétrico e partida por botão.

No interior, teto solar e central multimídia Sync 3 com tela tátil (Foto: Ford l Divulgação)

Custa caro, mas vale

A EcoSport Storm tem o mesmo comportamento da Titanium, pois usa o mesmo motor de 176 cv, o mais potente da categoria e um dos mais modernos com comando de válvulas variáveis e construção toda em alumínio. Isso muda até entrarmos na terra. A suspensão melhorou especialmente para quem viaja atrás graças ao sistema Multilink.

No circuito off-road, onde pudemos testar o carro em circuito predefinido pela montadora, a tração integral cumpre bem seu papel e pode ser monitorada por meio da tela digital no cluster. Os pneus aro 17 poderiam ao menos ser do tipo misto, para melhor performance em terrenos acidentados e trechos com grandes pedras e aclives. Segundo a Ford, a proposta do carro é para uso 80% urbano e eventualmente um percurso arenoso, com lama ou pedregulhos de áreas rurais, e por isso não adotou pneus lameiros na Ecosport. Mas deveria.

No mercado

Em 2017 a Ford emplacou 31 mil unidades da EcoSport, o que rendeu apenas a quarta posição segundo a Fenabrave. O Renegade emplacou 38 mil unidades, o Hyundai Creta vendeu 41 mil e o Honda HR-V foi o líder, com 47 mil. Asim fica evidente que a Ford quer uma posição melhor para a EcoSport, e a Storm é uma das estratégias para isso acontecer.

Entre os SUVs compactos, ela se encaixa entre o Renault Duster 4WD 2.0 com câmbio manual e preço de R$ 89,4 mil e o Jeep Renegade Custom 4x4 Diesel por R$ 108,9 mil ou R$ 130,1 mil com pacote completo. A Ford não fala em expectativas de venda para o utilitário esportivo.

