EcoSport lidera o segmento de comerciais leves

Fabricado em Camaçari, na Bahia, o EcoSport foi o comercial leve mais vendido no varejo em setembro - segmento que inclui utilitários, picapes e minivans - com 4.078 unidades emplacadas, segundo o Renavam.



Por ter um preço acessível e os mesmos equipamentos que carros mais caros oferecem, o veículo está disposto a desbancar os concorrentes. Prova disso, foi o numero excelente de vendas que o esportivo já havia recebido em fevereiro por ser o mais vendido com 9.224 emplacamentos no acumulado de 2014.



Hoje, o utilitário da Ford se consolida no topo com o acumulado do ano de 35.384 unidades. Somando as vendas totais - no varejo e diretas-, o EcoSport emplacou 4.563 unidades em setembro e 40.583 unidades no ano.

Sob o capô o veículo esconde o motor Sigma 1.6 16V de 115/110 cv e o Duratec 2.0 gera 147/141 cv, com etanol e gasolina. Além disso, a lista dos opcionais inclui controle eletrônico de estabilidade e tração, seis airbags, sensor de chuva e faróis com acendimento automático.



O preço do Ecosport parte dos R$ 62.790 na versão mais acessível SE. Já a top de linha Titanium com motor 2.0 e câmbio automático PowerShifit custa R$ 81.290.

