EcoSport ganha versões de câmbio automático e tração 4x4

Enfim, a Ford completou a linha do EcoSport no Brasil. Produzido em Camaçari, o jipinho - que é um carro global e que vai ser produzido na China, Índia e Tailândia a partir de 2013 - ganhou as versões com a inédita transmissão automática PowerShift de seis velocidades e de tração 4WD. Ofertada até então apenas com a transmissão manual, a segunda geração do EcoSport tem agora mais três versões: a SE e Titanium, ambas com o novo câmbio automatizado de dupla embreagem, além da 4WD.

Assim, a Ford quis dar um passo à frente para oferecer mais conforto e tecnologia para o motorista e, logicamente, para os passageiros do jipinho urbano. Sua novíssima transmisão automatizada tem dupla embreagem e possui seis velocidades, duas a mais em relação ao Duster, que vem equipado com transmissão de quatro velocidades. O Ecosport PowerShift já está disponível em duas versões de acabamento, SE e Titanium. Já o modelo 4WD é oferecido exclusivamente na versão FreeStyle.

O EcoSport PowerShift tem câmbio automatizado de seis marchas, de dupla embreagem (uma aciona as marchas ímpares, outra as marchas pares) e vem com os seguintes equipamentos na configuração 2.0 SE: ar-condicionado, direção elétrica, vidros, travas e espelhos elétricos e volante com regulagem de profundidade e altura, airbag duplo, freios com ABS (antiblocante), assistência de frenagem de emergência e de partida em rampa, AdvanceTrac (controle de estabilidade e tração), faróis de neblina e rack de teto, Sync (comandos de voz para configurações, entretenimento e telefonia com Bluetooth), entre outros. O motor rende um cavalos a menos em relação à versão 4WDrive. O motor 2.0 Duratec flex rende 146 cavalos de potência máxima (a 6.250 giros) e torque de 19,68 kgfm (a 4.250 giros) com etanol. A versão 4WDrive só chega em janeiro.

Versões e preços:

Ford EcoSport 2.0 Powershift SE: R$ 63.390

Ford EcoSport 2.0 Powershift Titanium: R$ 70.890

Ford EcoSport 2.0 FreeStyle 4WD +: R$ 69.790

