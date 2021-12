Eclipse Cross chega a partir de R$ 149.990

A Mitsubishi lança nesta quarta-feira, 26, em Porto Alegre (RS), o novo Eclipse Cross, um SUV médio que chega em duas versões: HPE-S e HPE-S S-AWC com tração integral. A novidade tem duas configurações com uma generosa lista de itens de série por R$ 149.990 e R$ 155.990, respectivamente.

O Eclipse Cross ficará posicionado entre o ASX, que acaba de ganhar novidades visuais para se atualizar em relação à linha e o Outlander, completando quatro veículos com propostas mistas.

O design é atualizado e acompanha a tendência mundial que a Mitsubishi chama de Dynamic Shield, presente em todos os modelos. O farol é Bi-LED com DRL e possui lavadores. O farol de neblina tem um formato grande e também tem iluminação em LED.

Na parte lateral, é possivel ver a proposta da montadora de oferecer um SUV com visual de cupê relembrando a herança do Eclipse, como admitiram os próprios executivos da marca. A linha do teto mais curva na coluna C, deixa o visual ainda mais esportivo, como tradução desse DNA.

Na parte traseira, o modelo ganhou dois vidros, um convencional que fica na tampa do porta-malas e outro um pouco mais embaixo, o que nos remete um pouco ao Toyota Prius, mas também a modelos mais antigos como o Pontiac Aztec e o Citroën C4 VTR. Os pneus são aro 18 e exclusivos para o Eclipse Cross, além de possuir uma tecnologia própria que aumenta a vida útil do pneu.

A Mitsubishi escolheu o Eclipse Cross para lançar sua nova família de motores: MIVEC 1.5 turbo de 165cv e 25,5kgf.m a 1.800rpm, associado unicamente ao câmbio CVT que simula oito velocidades.

Por dentro, o modelo não foge dos outros carros da marca em termos de estilo, menos avançado em relação ao exterior. Um painel simples com acabamento em black piano abriga o Kit Multimídia de 7” e ar-condicionado digital dual-zone. O volante é multifuncional, com comandos para o telefone e som. O paddle shift também está presente e quando acionado, o modo sport é automaticamente ativado.

O ponto alto do carro, assim como todo Mitsubishi está na suspensão. O sistema S-AWC, presente apenas na versão topo de linha, ajuda o condutor a não perder o carro em curvas ou em situações de baixa aderência onde o controle eletrônico entra em ação. O sistema é adaptativo a diversos tipos de solo tornando o Eclipse Cross bem atualizado em relação à tração.

As impressões ao dirigir do novo SUV serão divulgadas na próxima edição do A Tarde autos impresso, que sai toda a quarta-feira no jornal A Tarde.

