E63 AMG é um carro de alta performance

A Mercedes-Benz soltou mais uma fera: o sedã esportivo E63 AMG 4Matic com motor biturbo 5.5 V8 de 557 cavalos. Nada melhor do que pegar o modelo "anabolizado" na própria fábrica da AMG, divisão esportiva da Mercedes-Benz, em Affalterback, cidade próxima à sede mundial da marca, em Stuttgart, na Alemanha.

Depois de uma visita ao "pulmão" esportivo da Mercedes, nem dava mais para piscar os olhos. O staff da AMG havia estacionado três veículos - o CLA 45 AMG, que desembarca ano que vem no Brasil, além do sedã de luxo S500 (chega no fim de novembro) e o E63 AMG.

O "brinquedinho" mais empolgante é mesmo o E63 AMG. O sedã com pegada esportiva chegou para completar a família Classe E - com o sedã premium E (R$ 229.900) e as versões E250 Turbo Coupê (R$ 239.900) e E350 Cabriolet (R$ 299.900).

Kit esportivo

Em se tratando de um veículo AMG, tudo é um primor e feito para agradar. Então, saiba que o carro é único e personalizado pelos preparados em Affalterback. O acabamento é irretocável e há opções de preto, bege e cinza. A marca de relógios IWC dá o ar de elegância.

O modelo testado com exclusividade por Classiautos era ainda mais nervoso, com potência extra Sport para entregar 585 cavalos. Na versão que desembarca aqui, são 28 cv a menos e torque de 720 Nm de 1.750 a 5.250 rpm.

O pacote esportivo do Mercedes-Benz E63 AMG é de responsa com suspensão calibrada para curvas das mais sinuosas e câmbio automático de sete marchas. Isso é apenas o cardápio de entrada para garantir o comportamento dinâmico. O E63 vem equipado com sistema de injeção direta de gasolina na câmara de combustão, dois turbocompressores, cárter em alumínio, quatro válvulas por cilindro com comando ajustável, gerenciamento do alternador e função ECO start/stop.

Os números são surpreendentes: são apenas 3,7 segundos na distância do zero a 100 km/hora. O sedã anda, mas está amansado eletronicamente em 250 km/h. O E63 AMG traz tração integral com pneus 255/35 R 19 (dianteiros) e 285/30 19 (traseiros) e rodas AMG de liga leve.

Seu interior transmite a sensação de um cockpit de carro de corrida. Seu painel tem grandes mostradores com todas as informações do veículo. É uma parafernália de botões dos componentes para garantir a boa condução. Os bancos esportivos AMG deixam motorista e carona bem acomodados. Há ajustes elétricos, aquecimento e identificação por logos AMG nos encostos.

O E63 AMG oferece ainda bancos com apoios de braços e painéis das portas revestidos de couro napa. Tudo é muito bem pensado, a começar pelo conjunto de instrumentos com logo AMG no display central TFT colorido. O menu de informações contempla: "Warm Up", com indicações das temperaturas do óleo e da água, "Set Up", que mostra o modo do sistema ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade), a regulagem da suspensão - "Comfort", "Sport" ou "Sport plus" e o modo da transmissão - "C", "S", "S+" ou "M".

Para os mais acostumados a dirigir carros com potências medianas, é bom segurar a empolgação do pé direito. Seu conjunto de pedaleiras exclusivas e cromadas é sinônimo de performance. Na mesma proporção que acelera, pode segurar a cavalaria em frações de segundos.

O novo E63 AMG sai pela bagatela de 245.900 dólares - cerca de R$ 500 mil.

O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

