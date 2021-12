E o que esperar de 2018?

Não pulamos para 2018 ainda, mas já tenho compromisso anotado na agenda: 22 e 23 de janeiro a Volkswagen apresentará à imprensa automotiva o Virtus, sedã baseado no recém-lançado Polo. Exceto pela versão com motor 1.0 aspirado, deverá seguir as configurações do hatch, mantendo no topo da gama o aclamado 1.0 turbo. A diferença, claro, estará no porta-malas, que provavelmente passará dos 500 litros.

Na sequência vem o Fiat Cronos, sedã do Argo. Também manterá as configurações do hatch, exceto pela versão esportiva HGT. Será a briga do ano, a de Virtus versus Cronos, chacoalhando um segmento que há tempos estava adormecido. E que terá, ainda, Honda City reformulado e a estreia do Toyota Yaris, previsto para o primeiro semestre. Nacional, deverá ter motores 1.5 e 1.8, herdados de Etios e Corolla, respectivamente.

Voltando à Volkswagen, a marca alemã ainda tem na manga para 2018 Golf, Gol, Voyage e Saveiro renovados; Tiguan de nova geração (com sete lugares), Amarok V6 e o T-Cross, a entrada tardia da marca no segmento de SUVs compactos.

A Ford terá o Mustang nas concessionárias, enquanto a GM contará com versão mais barata do Equinox e, quem sabe, o elétrico Bolt.

Entre os modelos de luxo, destaque para o BMW X2, utilitário urbano que ficará entre X1 e X3. Já a rival Audi será mais agressiva, com os lançamentos de RS 3, RS 5, TT RS, SQ5, A7 e A8.

Outra novidade no segmento de luxo será o Jaguar E-Pace, segundo SUV da marca inglesa, que ficará abaixo do F-Pace. Mais um compromisso marcado para o fim de janeiro.

