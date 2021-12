É o fim: Volkswagen Kombi Last Edition

A Volkswagen oficializou o que já era esperado: a Kombi irá mesmo acabar. O modelo bateu o recorde de maior longevidade da indústria automobilística mundial, com produção initerrupta no Brasil desde 1957. Classiautos publicou, no dia 07 de agosto, uma matéria sobre o fim da Velha Senhora.

Para marcar a ocasião, a Volks apresentou uma série especial da Kombi, batizada de Last Edition. Com apenas 600 unidades, a edição tem valor sugerido de R$ 85 mil e será oferecida já a partir deste mês.

Remetendo ao visual retrô, a série tem pintura tipo "saia e blusa" - corpo, grade dianteira superior, molduras das setas e aros dos faróis em azul e teto, colunas e para-choques brancos, além das rodas e calotas. Há uma faixa decorativa abaixo da cintura, também em branco.

Os modelos especiais trarão placa de identificação e serão numerados. Na lateral, haverá um adesivo "56 anos - Kombi Last Edition". No painel, plaqueta de alumínio escovado com o número correspondente à unidade. O primeiro veículo da série, por exemplo, terá a placa 001/600.

O manual do proprietário também é especial e conta com uma capa comemorativa. Haverá um certificado que comprova a autenticidade do automóvel.

No interior, design típico das versões de luxo. Braçadeiras com o logotipo Kombi bordado e cortinas em tear azul nas janelas laterais e no vigia traseiro. Os assentos possuem bordas em Azul Atlanta e faixas centrais de duas cores (azul e branca). Cabem até nove ocupantes. O sistema de som lê arquivos MP3, possui entradas auxiliar e USB e vem com LEDs vermelhos.

A motorização fica com o bloco EA111 1.4l Total Flex, que gera potência máxima de 80 cavalos e torque de 12,7 kgfm, ambos quando abastecido com etanol. O câmbio é manual de quatro marchas e as rodas são de 14 polegadas.

