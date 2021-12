Duster encara as trilhas

Diante da chegada de rivais de visual mais requintado, como o Honda HR-V e o Peugeot 2008, o Renault Duster, em sua versão 2016, manteve a aparência parruda, típica de um possante fora de estrada. O desempenho do Duster no mercado nacional serve como respaldo para a ausência de mudanças radicais no design.

O modelo fechou o primeiro trimestre de 2015 como o segundo SUV em número de emplacamentos no Brasil, conforme relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram 7.883 novas unidades comercializadas do Duster no período, contra 9.475 carros do líder Ford Ecosport, o pioneiro do segmento no país. Os números do SUV da marca francesa são respeitáveis, mas o modelo da Honda já deu mostras de que pode ameaçar a hegemonia da dupla Duster e EcoSport. O veículo japonês acumulou 2.382 unidades emplacadas somente em março. No mesmo período, foram vendidos 2.657 novos Duster no Brasil.

Entretanto, dados ainda não homologados pela Fenabrave já colocam o H-RV como o SUV mais vendido no país em abril. Diante do avanço nipônico, o Duster passou por melhorias mecânicas, ganhando mais desempenho de motor e ficou até mais bonito.

Classiautos testou a versão 4x4, que tem também faróis mais integrados à grade frontal, similar ao do Sandero anabolizado. O motor 2.0 16V ganhou 6 cv e agora tem 148 cv a 5.750 rpm com etanol e 143 cv com gasolina. O torque é de 18,8 kgfm a 2.250 rpm, quando abastecido com etanol e 17,9 kgfm a 2.250 rpm quando com gasolina. O propulsor 2.0 é o que equipa o modelo Dynamique testado por Classiautos. Top de linha, vem com tração 4x4 e câmbio manual de seis marchas (não há opção de transmissão automática nesta versão de tração integral).

A pegada aventureira não esconde o conforto a bordo e nem os itens de segurança. Vem com ar-condicionado (porém, sem sistema dual zone), direção hidráulica, vidros elétricos, comando elétrico dos retrovisores, faróis de neblina, air bags e sensor de estacionamento. O preço inicial desta versão é de R$ 78.490, mas o modelo testado tem preço sugerido de R$ 80.090 - com os opcionais bancos em couro e câmera de ré. As novidades tecnológicas ficam por conta do sistema Media NAV Evolution, que tem GPS, Bluetooth e rádio - tudo acessado em tela sensível ao toque de sete polegadas no painel.

A função EcoMode pode ser acionada por meio do botão no painel. Ela limita a potência e o torque do motor e reduz a potência do ar-condicionado, conforme a Renault. O motorista não deve esperar engates precisos para uma rápida troca de marchas, mas o Duster mostra-se ser uma boa opção, com suspensão ajustada para o piso duro do asfalto e as irregularidades das vias de terra.

adblock ativo