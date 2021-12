Duelo traz seminovos com vantagens

O 2º feirão Duelo de Seminovos volta ao Shopping Bela Vista. De sexta a domingo, quem desejar comprar um veículo pode dar uma passadinha no estacionamento ao lado do kart para conferir todas as ofertas de quase mil veículos dos mais variados segmentos (hatch, sedãs, piapes e utilitários esportivos). Promovido pela Assoveba (Associação de Revendedores de veículos da Bahia), o feirão oferece uma série de facilidades, como financiamento na hora, e modelos com valor médio de R$ 40 mil.

De acordo com Thiago Bonina, diretor de marketing da Assoveba, a ordem é vender tudo. São 1.000 carros, alguns com preço a partir de R$ 15 mil. Desta vez, o feirão vai reunir as ações das lojas Bahia Vip, BonoCar, Merci Veículos, Master Car, Alternativa, Opção, AutoSard, Pinheiro, Paulos Car, AutoNível, Ponto e Flash Car.

Segundo Bonina, os lojistas darão brindes e descontos-extras para quem fechar a compra. "Os descontos vão de R$ 500 a R$ 5.000. Assim, queremos valorizar o cliente e impulsionar as vendas na capital baiana", destaca.

A Assoveba fez uma parceira com o Bradesco para a aprovação do financiamento do seminovo. Na compra de modelos com valor de R$ 40.000, o cliente pode dar um entrada no valor de 40% ou 50%, financiando em planos de 48 meses até 60 meses, com taxa de juro médio de 0.99%. A primeira parcela do financiamento é garantida pelo lojista: ou seja, o cliente só começa a pagar o carro no plano de financiamento depois do carnaval de 2017 (fevereiro).

Colaborou Lívia Oliveira

