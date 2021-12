Duelo de seminovos

A décima terceira edição do Feirão Duelo dos Seminovos, que começa na próxima sexta-feira e acontece até domingo, vai disponibilizar carros de vários segmentos com descontos de até R$ 7 mil. O evento realizado pela Associação de Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba) contará com a presença de 15 revendas de veículos seminovos de Salvador e será realizado no estacionamento do Hipermercado Extra, na Av. Luiz Viana Filho – Paralela.

Serão mais de mil veículos seminovos com preços de R$ 18.900 até R$ 150 mil e descontos que vão de R$ 500 a R$ 7 mil. "O Feirão Duelo dos Seminovos se tornou uma ferramenta importante para contribuir positivamente com os resultados de vendas das revendas participantes. As lojas chegam a incrementar até 50% no número de unidades vendidas nos meses em que são realizados os feirões", explica o presidente da Assoveba, Ari Pinheiro Junior.

Cinco feirões

"O nosso calendário oficial é de quatro edições por ano, mas neste ano de 2019 realizaremos o total de cinco edições", explica. Ari Junior também enfatiza que tão importante quanto o poder de barganha do consumidor é a segurança e a garantia de comprar um veículo em lojas com o selo de qualidade Assoveba. "O Feirão é um ambiente seguro para comprar, trocar e financiar. O consumidor, além de poder adquirir um carro com melhor preço e condição, também tem toda a tranquilidade com documentação, transferência de propriedade, emplacamento. São diversos serviços agregados com total transparência e credibilidade de lojas especializadas e de renome no mercado", destaca.

Durante o Feirão, o consumidor poderá barganhar uma melhor avaliação do veículo, em caso de negociações que envolvam trocas, transferência de propriedade, IPVA grátis, tanque cheio e outros benefícios. A BV Financiamento de Veículos é a financeira apoiadora do evento e estará de plantão durante o evento, com staff completo de operadores, coordenadores e gerentes, para a realização de análises de crédito de forma imediata e contratos de financiamentos.

A expectativa é que o evento movimente R$ 5 milhões em negócios. É o quarto Feirão no ano de 2019 realizado pela Assoveba. Nos três feirões anteriores, realizados em fevereiro, maio e agosto deste ano, todas as metas de negócios e visitação foram alcançadas, o que deixa a associação e os lojistas participantes muito otimistas.

Ari Junior: "Em 2019, realizaremos cinco edições do Feirão Duelo dos Seminovos

