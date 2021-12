Ducati Multistrada 950 também agrada os inexperientes

Dificilmente uma moto de porte avantajado é fácil de pilotar, especialmente para os iniciantes. Pesada, com dianteira alta e cambio de engates duros, são feitas para quem anda há tempos em uma motocicleta. Para quebrar esse paradigma, a Ducati apresentou nesta semana, a Multistrada 950.

Ela será a quinta opção de uma família que conta com modelos de até 1200cc da fabricante italiana. Com motor de 937cc, desenvolve 113cv com torque de 9,8kgfm, 80% disponível a partir dos 3.500rpm.

Tecnologia das motos

A Multiestrada 950 tem quatro modos pilotagem touring, sport, urban e enduro, e suspensão Kayaba ajustável em 170mm. O conjunto de freios Brembo tem disco de 320mm na dianteira e 265mm na traseira, calçada com os novos pneus Pirelli Scorpion Trail II. Em termos de segurança, a novidade estreia os freios ABS Bosch 9.1MP com 3 níveis de ajuste e Traction Control com 8 ajustes. Com peso em ordem de marcha de 227kg, silenciador Euro4, painel Full LED e compostos metálicos leves presentes nas pedaleiras de alta pressão e nas alavancas forjadas.

Irma da Multiestrada Enduro Off Road, a 950 traz vários elementos das motos superiores com uma proposta multiuso. Ela tem 1.594mm de entre eixos e 840mm de altura no assento, e um porte adequado que surpreende pela leveza para viagens e para o uso urbano durante nosso primeiro contato.

Com preço de R$ 59.990, a Ducati lança também um programa de revisão programação a cada 30 mil quilômetros e troca de óleo a cada 15.000 quilômetros. Montada em Manaus, a Ducati Multistrada mira o mercado das motos com mais de 500cc que já foi responsável por 22.668 unidades de janeiro a setembro de 2017 (dados da Abraciclo).

