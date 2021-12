Ducati lança moto que vai custar R$ 280 mil no Brasil

A Ducati lançou nesta terça-feira, 22, a 1199 Superleggera, uma esportiva que terá apenas 500 unidades fabricadas mundialmente. No Brasil, a empresa deve vender a moto de 200 cavalos de potênciapor R$ 280 mil. A Superleggera será a motocicleta ais cara do país entre as produzidas em série. Na Itália, a moto custa 66 mil euros.

A motocicleta da fábrica italiana, apesar da potência, é mais leve que muitas motos menores fabricadas no Brasil: 155 quilos sem o combustível e o óleo. Ainda não foi definido pela fábrica quantas virão para o Brasil, mas a primkeira deve chegar entre março e junho de 2014.

A Super não vai ser para qualquer um. Não basta reservar nas concessionárias brasileiras. A Ducati Itália fez uma relação de possíveis compradores "clientes especiais". Aparentemente a preferência vai para colecionadores e já proprietários da marca no País.

