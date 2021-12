DS voltará ao Brasil? A Tarde Autos responde

Em janeiro de 2017, os fãs da marca francesa DS, linha de carros de luxo da Citroën, que pertence ao Grupo PSA, se despediram dos modelos no Brasil. O DS 3 e o DS 5 ficaram apenas no site oficial da montadora, mas sem informações de como adquirir o veículo. A página mostra apenas detalhes técnicos do carro e e os diferenciais que acabamento e tecnologia que caracterizam a linha.

"Aqui no Brasil, a DS trabalha em um novo modelo comercial, mais voltado para a exclusividade e experiência do client, dentro de um universo premium. Isso significa não oferecer somente produtos diferenciados, que se destacam pelo estilo marcante, materiais nobres, requinte nos mínimos detalhes e tecnologias avançadas. Mas oferecer uma experiência de marca inédita, exclusiva, sofisticada e de vanguarda. Uma experiência verdadeiramente premium", diz a nota divulgada pelo Grupo PSA.

.

Com nuances de melhora na economia do país, muitas especulações confirmam a volta do DS para O Brasil. Mas segundo a PSA, esse não é o momento. Em 2017, sites e veículos especializados afirmaram que o DS7 Crossback seria um dos modelos lançados aqui, o que não se concretizou. Em eventos de lançamento, quando questionados, executivos da marca sempre disseram que estudam um novo modelo para comercializar a linha DS, mas não cravaram a volta da divisão de carros de luxo.

.

"A marca DS permanecerá no país, mas utilizando um novo business model. Desde 2015, DS e Citroën possuem redes separadas em todo o mundo e estrutura própria para cada brand. Enquanto a nova DS é desenvolvida, a marca fica um pequeno espaço de tempo sem abastecer o mercado com o objetivo de fortalecer a DS no Brasil", finaliza a nota.

Portanto, no momento as especulações de retorno da linha DS são falsas. A montadora prepara um novo plano de negócios para o Brasil, mas não tem datas definidas.

A DS Automobiles foi inicialmente criada em 2009 para ser uma divisão de luxo da Citroen, mas em 2014 ganhou visibilidade mundial e autonomia se tornando a quinta marca do Grupo PSA. A montadora segue com produção mundial e totalmente voltada para o mercado premium.

Linhagem de luxo

A história da divisão DS remonta o maior sucesso de vendas da marca, o sedan homônimo lançado em 1950. Com desenho de vanguarda, linhas aerodinâmicas e detalhes considerados modernos até hoje, o DS era um sedã inovador em todos os aspectos diante de seus concorrentes. Tinha suspensão hidropneumática que ajustava a altura do carro em relação ao solo de forma automática. Além disso, tinha suspensão independente que permitia que o carro rodasse com três rodas caso um dos pneus furasse. Além disso incorporava freios a disco e transmissão semi-automática e fortalecia a tendência dos carros de tração dianteira, lançada pela própria marca no modelo Traction Avant em 1934. Fez sucesso nas pistas, com os consumidores e teve mais de 1,5 milhão de unidades fabricadas em 20 anos.

O DS sempre alcançou um consumidor exigente e alinhado com a tecnologia automotiva. Também abriu caminhos para outros modelos considerados modernos para o seu tempo como o Citroën CX, considerado sucessor do DS e o Citroën XM que tinham o mesmo sistema hidropneumático e foi comercializado com algum sucesso em países como o Brasil. Assim, em 2009, a DS foi lançada como divisão de luxo e variantes dos modelos da Citroën mas com mais itens de série e desenho diferenciado. No China a divisão de luxo alcançou a maturidade com lojas próprias totalmente independentes da linha Citroën. No Brasil, a linha DS foi comercializada entre 2016 e 2017.

