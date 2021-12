Dois grandes carros do Salão de Paris 2016

O Salão de Paris, o Mondial L´Automobile 2016, encerra no próximo domingo. No Porte de Versailles, o centro de convenções da capital francesa, reserva capítulos para a esportividade. De todos os modelos destaque nos estandes do Salão de Paris 2016, a Ferrari e a Porsche empolgam com La Aperta e a nova Panamera.

Como sempre, a cultuada Ferrari destacou seus "bólidos". Um deles ganhou "manchete mundial: é a Laferrari Aperta. O superesportivo Aperta impulsiona a emoção dos amantes da velocidade com um conjunto mecânica que alia potência aos melhores índices de emisões de CO² na atmosfera.

A Ferrari Aperta é um "máquina" com coração híbrido, alternando valentia e rampantes de potência por meio de um possante motor V12 6.2, de exagerados 800 cavalos de potência, e outro auxiliar elétrico, com 163 cavalos. Assim, a LaFerrari Aperta gera potência máxima e combinada de 963 cavalos e um torque de 91,8 kgfm a 6.750 rpm. É um coice forte para quem quer medir esportividade.

Além disso, o visual da Aperta é fulminate. Tem linhas arrebatadoras para cortar o vento. Sua aceleração de 0 a 100 km/h é feita de maneira rápida: são apenas três segundos, de acordo com os números da fabricante italiana. É possível chegar aos 200 acontece em 7,1 segundos. Para chegar aos 300 km/h, são 15 segundos. A velocidade máxima é de 350 km/h. O modelo sai por € 3,5 milhões, o equivalente a R$ 12,6 milhões, sem os impostos.

Mas há outras "beldades motorizadas" que tiram o fôlego de muitos marmanjos. A Porsche destacou a nova versão híbrida plug-in da segunda geração do Panamera em Paris. Seguindo uma tendência mundial de carros com motores limpos, a marca alemã está com o novo Panamera 4 E-Hybrid. É um sedã esportivo com que alia alto desempenho com um baixo consumo de combustível.

O carro tem tração integral e 462 cavalos. Promete assim fazer até 40 km/l, segundo dados da Porsche. O propulsor elétrico tem 136 cv de potência e 40,7 kgfm de torque. Já o motor a combustão é um 2.9 V6 biturbo, de 330 cv. Chega assim aos 462 cv e 71,3 kgfm de torque, despejada e gerenciadas pelo novo câmbio de dupla embreagem e oito marchas PDK. O cupê de quatro portas da Porsche vai de zero a 100 km/h em 4,6 segundos. Sua velocidade máxima fica em 278 km/h. O preço inicial é de 107.553 euros, o equivalente a R$ 396.802,

adblock ativo