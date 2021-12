Dodge inicia vendas do SRT Demon com 840 cv nos EUA

Um carro preparado para arrancada disponível para o consumidor comum é o que podemos usar como singela descrição do Dodge SRT Demon, o carro com motor V8 mais rápido do mundo que começa a ser vendio nos EUA. Serão apenas 3.300 unidades fabricadas de um puro-sangue que retoma a tradição do despojado Demon vendido no início dos anos 1970. Na versão 2018 ele traz o motor V8 Hemi 6,2 litros já utilizado em outros carros da linha como o Hellcat (707 cv), com uma preparação invejável capaz de leva-lo de 0 a 100Km/h em 2,3 segundos.

Por US$ 84.995, o comprador comum, com ou sem carteirinha de piloto, poderá domar sua cavalaria com 16,4kgfm de torque, 18% a mais que o Dodge Hellcat, até então o V8 mais rápido produzido em série. A divulgação dos dados de potência e torque levaram publicações no mundo inteiro como a Automotive News a criticarem o exagero do SRT Demon, que pode ser conduzido por um motorista sem o mínimo preparo para guiá-lo.

O carro tem ainda opcionais como o pacote Demon Crate vendido por preço simbólico de US$ 1. Assim, o comprador leva para casa pneus dianteiros extras especiais para arrancada, controle de powertain para gasolina de alta octanagem, placa numerada, filtro de ar de performance em formato cônico, além de uma caixa com itens interessantes como um macaco hidráulico, sensor de pressão de pneus e outras ferramentas. O teto solar pode ser adquirido por US$ 4.995 e também pintura especial de faixas na cor Black Satin por US$ 3.495.

Também estão disponíveis itens de personalização como os bancos em couro Alcantara com logo Demon por US$ 1.595, sistema de Som Harman Kardon com subwoofers e 900W além de tapetes especiais e capa de pedais por US$ 995, e mais dois pacotes especiais de cores e combinação de itens de conforto.

O carro só deve estar disponível por aqui via importadores independentes, mas a procura tende a ser grande em sua terra Natal e montadora pode esgotar suas encomendas em pouco tempo, assim como em versões limitadas anteriores.

