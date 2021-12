Doblò Cargo 2014 chega repaginado por dentro

Assim como a nova versão para passageiros, a Fiat acaba de lançar o Doblò Cargo 2014 cheio de novidades. As alterações foram realizadas na parte interna do veículo, com uma nova composição de cores internas do painel, dos tecidos para o banco, novo volante, novo revestimento da coluna A, porta objetos e rádio USB MP3 / WMA com RDS opcional.

São duas opções de motorização. Na versão de entrada, o Doblò Attractive equipado com motor 1.4 8V Flex ($ 43.590), já chega com equipamentos de série, como vidros dianteiros elétricos, direção hidráulica, trava elétricas, portas laterais corrediças, computador de bordo e sistema de freios ABS com EBD.

E nas configurações Essence e Adventure o propulsor E.torQ é 1.8 com 16V Flex ($ 48.690), e de série, ar condicionado e um sexto banco traseiro suplementar.

A nova linha oferece também um Kit Iluminação opcional, composto de faróis de neblina e brake light, por R$ 388, o que vai gerar ao consumidor uma economia de 11%, caso os equipamentos fossem comprados separados.

