Diversificar para crescer

Dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG) indicam que apenas cerca de 30% da frota nacional de veículos tem seguro. Muito mais do que atender a sinistros e ter uma indenização em caso de roubo ou furto, os seguros se estendem a serviços, como assistência 24 horas (para pneu furado, chaveiro e pane elétrica, entre outros), carro reserva, descontos em diversas modalidades (de cinema a estacionamento) e muitos outros. O mercado, contudo, muda e as necessidades também. As seguradoras, atentas às tendências, diversificam planos e até criam nichos, conforme as tendências do mercado.

A Zurich anunciou recentemente o seguro para carros elétricos e híbridos com cobertura em todo o território nacional. Esse mesmo tipo de cobertura já é oferecido em países onde atua, como Portugal, Suíça e Inglaterra. "O uso de veículos elétricos e híbridos vem aumentado no Brasil, e sabemos que esse é o futuro. O novo seguro vai de encontro com a estratégia de inovação da Zurich", afirma Priscilla Magni, superintendente de automóvel da Zurich.

Entre os diferenciais, com coberturas como as de qualquer carro, há parceria com rede de oficinas especializadas em carros elétricos e híbridos e cobertura para os cabos de carregamento (opcional). Em sete anos, a expectativa, segundo a Anfavea, é que a frota de elétricos e híbridos no país atinja 100 mil unidades.

Voltado ao mercado PcD

De olho nos nichos, a Sompo também diversifica ao oferecer o Seguro Equipamentos de Mobilidade, voltado a pessoas com deficiência (PcD) ou mobilidade reduzida, como idosos, que necessitam de equipamentos de tecnologia assistiva. A companhia indeniza o custo com reparos ou reposição de equipamentos tais como cadeiras de rodas, triciclos com propulsão pelas mãos e próteses em caso de ocorrências de causa externa, como impactos, colisões, atropelamentos, assaltos à mão armada, etc.

Além das coberturas, o produto conta com serviços diferenciados, como táxi emergencial, despesas médicas por acidente, rede de cuidadores, recolocação profissional, concierge especializado no atendimento de PcD e courrier, entre outros. Dentro do plano de assistência 24 horas estão incluídos serviços da casa, como conserto de linha branca, reparos elétricos e hidráulicos, check-up do lar e até apoio emocional. A empresa aproveita a realização da feira Reatech, em São Paulo, para promover esse novo produto.

Em evento recente em Salvador, a Sompo lançou uma solução para facilitar as contratações e atender a diferentes necessidades. "Investimos em tecnologia e capital humano para trazer um seguro simples, com ofertas customizadas por perfil de cliente e totalmente desburocratizado em sua contratação", conta Rogério Santos, diretor técnico do Produto Automóvel. Entre as novidades, a seguradora ampliou a aceitação de veículos de passeio e carga (nacionais e importados), limites de coberturas, flexibilização dos percentuais da Fipe e adequação e simplificação das franquias. Dos serviços agregados, conforme uma das três categorias escolhidas, o cliente pode ter motorista profissional, higienização do veículo em caso de alagamento, 'leva e traz' para a primeira revisão, martelinho de ouro e chave codificada ou pantográfica, entre outras comodidades.

Custo-benefício

Forma de dirigir pode aumentar ou reduzir valor do seguro

Se, para muitos proprietários, a dificuldade é financeira, a Azul possui a opção do Auto Leve, voltado a veículos avaliados em até R$ 80 mil, de novos a modelos com 25 anos de idade e com pagamento facilitado em até dez parcelas. Entre as coberturas básicas estão para colisão, incêndio, roubo e furto. Há ainda assistência 24 horas com guincho até 200 km e indenização que varia entre 80% e 100% da tabela Fipe, de acordo com a apólice contratada. A responsabilidade civil facultativa (RCF), com indenização de R$ 50 mil, R$ 75 mil ou R$ 100 mil, cobertura de vidros e carro reserva, danos morais e estéticos facultativo, com indenização de R$ 5 mil ou R$ 10 mil são itens opcionais.

Bom para quem dirige pouco

A insurtech Thinkseg, em parceria com a Generali, lançará em agosto o seguro por assinatura, prêmio por km rodado, comportamento por direção e pagamento mensal. Chamado de Seguro Pay-Per-Use (pague pelo uso, em tradução livre), o serviço funciona com o pagamento de uma assinatura fixa média de R$ 94, acrescida por uma variável por quilômetro, conforme a utilização do veículo. Trata-se de uma combinação de quilometragem rodada com a forma de dirigir do segurado.

A estimativa é que o serviço deva garantir economia de 50% para o motorista que dirige pouco. E quanto mais prudente for a direção, melhor será o preço do seguro. Diferentemente de ter desconto, o usuário irá pagar um preço baixo por mês pela assinatura. Para oferecer esta personalização, os dados do motorista serão analisados por inteligência artificial por meio do aplicativo.

"O objetivo é disponibilizar um seguro auto mais justo, transparente e mensal para o usuário, alinhado à tendência de transformação digital que influencia o modo como o consumidor compra produtos e serviços. Isso já ocorre em diversos setores da economia e irá revolucionar o setor de seguros também", explica André Gregori, CEO da Thinkseg.

Seguro especial para elétricos

