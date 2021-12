Disputa acirrada pelo 5º lugar entre os mais vendidos do país

Nessa semana a Agência AutoInforme divulgou uma lista dos dez carros mais vendidos na primeira quinzena de maio de 2018 e a disputa pela quinta colocação está bem acirrada.

Em primeiro lugar não há novidades. O Chevrolet Onix continua na ponta com 7.108 unidades vendidas na primeira quinzena. Prestes a receber a nova versão, modelo 2019 que chega dia 25, o Onix consolida a liderança no ano. O segundo colocado é o Hyundai HB20, que recentemente divulgou a linha 2019 e o A Tarde Autos falou sobre as discretas novidades, como você pode ver aqui. O carro da montadora sul-coreana fabricado em Piracicaba/SP emplacou 4.326 unidades nos primeiros quinze dias do mês.

Em terceiro lugar quase consolidado está o Ford Ka que teve 3.684 unidades emplacadas. Dentro de alguns dias chega a nova versão Freestyle, de perfil aventureiro, que nossa reportagem já foi conferir. As surpresas começam a partir do quarto lugar, que até o momento está com o Volkswagen Gol, que saltou da décima posição, emplacando 2.975 unidades. O carro de entrada da Volkswagen parece um eterno concorrente entre os compactos e ainda esbanja força para brigar entre os primeiros colocados. Na quinta posição ficou seu irmão do meio, Polo, mostrando também boa disposição entre os compactos brigando desde os modelos mais simples (1.5 MSi) aos mais completos, caso da versão Highline com motor 1.o TSi. O modelo lançado no ano passado conseguiu vender na primeira quinzena 2.930 unidades.

Além do "top five", a Fiat Strada que ainda é líder entre as pickups voltadas para o trabalho, ficou na sexta posição muito à frente da Volkswagen Saveiro. O primeiro SUV a figurar no ranking é o Jeep Compass, seguido pelo sedã compacto Chevrolet Prisma e o médio e líder do segmento, Toyota Corolla. A Fiat Toro ficou em décimo lugar.

