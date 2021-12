Sinônimo de extremo luxo, o Discovery chega à quinta geração bem conectado e cheio de parafernália de tecnologia embarcada. A inglesa Land Rover usou o badalado Salão de Paris em outubro do ano passado para desvendar as linhas mais ousadas e as novidades do utilitário.

Em um cenário exuberante das montanhas do deserto do Arizona, nos Estados Unidos, o novo Discovery (denominado como All New Discovery) foi testado com exclusividade por A TARDE Autos, que rodou cerca de 600 km no último fim de semana em um trajeto nas excelentes highways americanas, passando ainda por trilhas de chão batido, neve, areia fofa, dunas e paredões de pedra.

Roberto Nunes, em St George, Utah (EUA) Discovery valoriza visual e kit high tech

O All New Discovery é um carro totalmente renovado. A começar pelas novas linhas da carroceria que ficam bem longe do tradicional design mais sisudo e quadradão. Apresentado em 1989, o utilitário da Land Rover evoluiu nas suas gerações (1989, 1998, 2004, 2009 e 2016). O carro ganhou agora uma inédita personalidade, mais moderno e de visual mais arredondado, bem parecida com o dos irmãos Discovery Sport e Evoque, dois modelos fabricados na planta de Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Esta quinta geração do Discovery traz toques de requinte, modernidade e um pacotaço de itens de tecnologia high-tech. O SUV da marca da realeza inglesa enaltece a versatilidade e a conectividade. Incorporou novos sistemas tecnológicos como o de rebater ou levantar os bancos sem tocar neles, usando o smartphone ou o tablet. Em um simples toque na tela, é possível configurar os bancos no gosto do passageiro.

Além disso, o carro está totalmente "plugado" ao mundo digital com moderna central multimídia com toque na tela, pulseira que funciona como chave e de controle de funções, vários Apps dos sistemas Android e Apple, wi-fi hotspot, seis pontos de USB e locais para quatro iPad. Na prática, o carro está mais próximo do smartphone. A ordem é conectar o carro ao celular, o celular ao homem, o homem ao carro. E isso pode ser via um relógio – que tem infinitas possibilidades para se ter as informações do carro no pulso.

Carro global

O novo Discovery chega inicialmente ao mercado do Reino Unido e está programado para desembarcar no Brasil em meados deste ano. Sob o capô, o SUV tem as opções dos potentes motores 2.0 TDV6 Diesel, de 258 cavalos (3.750 giros) e torque de 600 Nm (1.750 a 2.250 rpm), e o 3.0 Si Gasolina, de 340 cv (6.500 rpm) e torque máximo de 450 Nm já na faixa dos 3.500/5.000 giros. A Land Rover usa a transmissão automática de oito velocidades com trocas sequenciais (fabricada pela ZF) e o auxílio da tração permanente All Whell Drive acoplada ao moderno e já conhecido sistema de condução Terrain Response 2.

Assim, o utilitário inglês ficou mais disposto para andar, já que "passou" por um rigoroso regime de engenharia para perder cerca de 480 kg no peso da sua estrutura – que usa agora materiais mais leves e resistentes de alumínio nas peças e componentes do chassis como também da carroceria feita de 85% de alumínio, sendo 50% de matéria-prima reciclada. O carro sai da linha de produção com 2.558 kg.

O utilitário tem 4,97 m de comprimento (mais 15 cm em relação ao seu antecessor), 1,84 m de altura, 2,07 m de largura e 2,92 m de entre-eixos (que cresceu 4 cm). O carro abandonou a estrutura clássica dos SUVs, com carroceria sobre chassi de longarinas para adotar uma concepção mais moderna de carroceria monobloco.

Mais equipado

O novo Discovery conta com pacote extra de recursos já encontrados na marca. Traz uma câmera 350 graus e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. O sistema garante mais segurança na condução e reduz ou aumenta a velocidade pré-determinada, adaptando-se ao que ocorre com o veículo da frente. Esta tecnologia mantém o Discovery dentro da faixa e pode freá-lo caso o motorista perca rapidamente a atenção ao volante, garantindo assim a segurança.

O acabamento do novo Discovery inclui um painel de instrumentos mais requintado e cheio de materiais nobres em madeira e couro costurado. De série, já vem com ar-condicionado bizona, rodas de liga-leve de 19" e sistema de tração 4×4 Terrain Response 2, que oferece quatro opções de configuração para terrenos fora de estrada. A Land Rover oferece nível de equipamentos próximo ao do Range Rover e já entrega suspensão a ar e som premium Meridian. Há novos faróis com luzes diurnas e LED, lanternas com LED, rodas de 21", teto solar panorâmico duplo e sistemas como park assist e assistente de frenagem, limitador de velocidade e tráfego nas vias.

Ainda sem preço definido oficialmente, é possível que a Land Rover faça uma justa correção nos valores das versões que chegam ao Brasil. No exterior, o Discovery tem quatro opções de motor, que vão de 180 cv a 340 cv, incluindo um quatro cilindros a diesel de 240 cv. Com valor atual na faixa dos R$ 328 mil, a quinta geração do Discovery chegará ao nosso mercado para enfrentar modelos como os alemães Audi Q5 e o BMW X5.

*O jornalista viajou a convite da Jaguar Land Rover

