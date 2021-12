Discovery Sport será produzido na fábrica brasileira

Após fazer mistério com o que sairia da futura fábrica brasileira, a Land Rover resolveu enfim revelar a produção do novo Discovery Sport como um dos primeiros veículos a sair da fábrica da Jaguar Land Rover em Itatiaia, Rio de Janeiro. A unidade fabril com previsão para iniciar as produção no primeiro trimestre de 2016, tem capacidade para 24 mil unidades e faz parte de um investimento de R$ 750 milhões.

Da futura fábrica sairá: o sedã de entrada XE, da Jaguar, e o utilitário Discovery Sport , da Land Rover. A promessa é a de oferecer modelos das duas marcas inglesas a partir de 2016 para o mercado nacional. Assim, a Jaguar Land Rover não destinará parte da fabricação nacional do Discovery Sport para exportação. Segundo a montadora, todas as unidades do modelo, que tem preço sugerido de R$ 179.900, serão comercializadas no Brasil.

Pensando nisso, o grupo já começa a ampliar a rede no País e garante abrir mais lojas até 2016. O presidente da Jaguar Land Rover para América Latina, Terry Hill, confirmou que num prazo máximo de dois anos, toda a rede Jaguar Land Rover estará integrada e com as duas marcas dividindo o espaço em todas as concessionárias. "Queremos usar a boa aceitação da Land Rover para inserir a Jaguar. Por isso, a decisão de unir as lojas foi totalmente acertada", comenta.

A Jaguar Land Rover irá utilizar na sua produção em Itatiaia uma série de componentes nacionais de fornecedores locais, além de importar outros componentes de sua rede global. Além disso, a empresa está investindo em serviços de assistência técnica de forma a auxiliar a rede de fornecedores locais e ampliar os índices de nacionalização futuramente.

Além da Land Rover, outras três marcas de luxo que começarão a produzir veículos no Brasil são Audi, BMW e Mercedes-Benz.

adblock ativo