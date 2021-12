Discovery Sport enfrenta rajadas de vento na Islândia

A Land Rover apresentou o novo Discovery Sport. Em um evento inusitado na gélida Islândia, o utilitário foi testado em condições extremas com temperaturas abaixo de zero e em trechos sinuosos com rajadas de vento, tempestades de neve e terreno cheio de gelo.

A TARDE está em Reykjavik, a capital mais setentrional do planeta, e andou no modelo inglês que a partir de 2016 será produzido na futura fábrica da Jaguar/Land Rover em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

O Discovery Sport - substituto do Freelander II - chega importado da Inglaterra e vai brigar com o Volvo XC60, Audi Q5, Hyundai SantaFe e BMW X3. O carro é feito em Solihull e traz um pacote de novidades tecnológicas. Mas há semelhanças com o irmão Evoque, o modelo campeão de vendas da marca no Brasil e em vários países do mundo. É produzido na mesma plataforma do "Baby Range" e incorporou um visual similar e auxílio sob o capô dos já conhecidos motores 2.0 turbo a gasolina, de 240 cavalos, e o 2.2 turbodiesel que gera 190 cavalos, ambos recalibrados e acoplados à transmissão automática da alemã ZF de nove velocidades.

O Discovery Sport começa a ser vendido no Brasil a partir de abril e ainda está sem preço oficial, podendo ficar no valor de R$ 179.900. Assim, o modelo chega na versão a gasolina e com configuração para 5 mais 2 - são sete lugares.

Seu porta-malas é de 479 litros. Entre os atributos, a Land Rover inclui uma tração nas quatro rodas, sistema start/stop, head up display e sistema de gerenciamento de condução com cinco modos. O Discovery Sport traz ainda sistema de controle de oscilação de carroceria, que age dando maior segurança ao motorista, e um moderno dispositivo de largada e de descida em rampas.

O jornalista viajou a convite da Land Rover do Brasil

