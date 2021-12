O chef de cozinha inglês, Jamie Oliver, conhecido pelos diversos programas de culinária transmitidos pelo mundo, agora pode exercer seus dotes culinários até na estrada. Isso, porque o cozinheiro agora tem uma cozinha sobre rodas.

A SVO, divisão de Operações de Veículos Especiais da Jaguar Land Rover transformou um Discovery em uma cozinha ambulante com direito a torradeira no console central, fogão elétrico que fica ao lado do motor, máquina de macarrão, fogão a gás e mesa de jantar com bancadas dobráveis.

No SUV foi instalado um cooktop com duas trempes e uma pia numa extensão no porta-malas da Discovery. Há também um suporte para temperos. A tradicional posição P do câmbio automático libera pimenta. A posição N fecha o compartimento, e a posição S fornece sal (A letra originalmente indica o modo esportivo do câmbio). As crianças podem esperar a comida ficar pronta enquanto assistem algo em uma TV de LED 40 polegadas instalada na parte de trás do carro. Para aproveitar todos os espaços do veículo, os vidros traseiros também foram aproveitados. O da esquerda se tornou um rack com temperos, e na direita, um minijardim de ervas frescas.

Enquanto dirige Oliver pode tomar seu café da manhã e pegar uma torrada na torradeira que fica no console central. Já a manteiga fica num recipiente montado na estrutura das rodas, do outro lado é onde fica guardado o sorvete. Todos os acessórios usam o próprio movimento das rodas para produzir os produtos lácteos.

Na parte de frente, por debaixo do logo da Land Rover na grade dianteira está o motor elétrico que pode ser usado para acoplar um moedor de carnes e também para fazer girar espetos de churrasco na churrasqueira dobrável.

A quinta geração do Discovery estreou no mercado brasileiro em meados deste ano.

Lhays Feliciano Discovery se transforma em uma cozinha ambulante para o chef Jamie Olivier

adblock ativo