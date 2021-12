Discovery chega bem high tech

A Land Rover fez apresentação mundial do novo Discovery no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Com exclusividade, A TARDE Autos andou cerca de 600 km na quinta geração do SUV de luxo inglês em um trajeto nas excelentes highways americanas, passando ainda por trilhas de chão batido, neve, areia fofa, dunas e paredões de pedra.

O novo Discovery chega ao Brasil em meados deste ano. O carro realmente evoluiu no visual, no pacote de equipamentos, no acabamento ainda mais premium e no processo de construção.Foge das linhas mais quadradas e incorpora visual mais moderno, mostrando uma evolução das suas gerações (1989, 1998, 2004, 2009 e 2016). Apresentado em 1989, o utilitário da Land Rover está agora com desenho mais parecido ao dos irmãos Discovery Sport e Evoque produzidos em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

A quinta geração do Discovery valoriza a versatlidade e a conectividade. Incorporou novos sistemas tecnológicos como o de rebater ou levantar os bancos sem tocar neles, usando o smartphone ou o tablet. O carro está plugado ao mundo digital com moderna central multimídia com toque na tela. Entre os novos itens, são ofertados pulseira que funciona como chave e de controle de funções, vários Apps dos sistemas Android e Apple, wi-fi hotspot, seis pontos de USB e locais para quatro iPad. Na prática, o carro está mais próximo do smartphone.

O novo Discovery tem sob o capô as opções dos motores 2.0 TDV6 Diesel, de 258 cavalos (3.750 giros) e torque de 600 Nm (1.750 a 2.250 rpm), e o 3.0 Si Gasolina, de 340 cv (6.500 rpm) e torque máximo de 450 Nm já na faixa dos 3.500/5.000 giros. A Land Rover usa a transmissão automática de oito velocidades com trocas sequenciais (fabricada pela ZF) e o auxílio da tração permanente All Whell Drive acoplada ao moderno e já conhecido sistema de condução Terrain Response 2.

O utilitário inglês ficou pelo menos mais leve em 480 kg. Usa materiais mais leves e resistentes de alumínio nas peças e componentes do chassis como também da carroceria feita de 85% de alumínio, sendo 50% de matéria-prima reciclada. O carro tem 2.558 quilos. O utilitário tem 4,97 metros de comprimento (mais 15 cm em relação ao seu antecessor), 1,84 metro de altura, 2,07 metro de largura e 2,92 metro de entre-eixos (que cresceu 4 cm).

O novo Discovery tem câmera 350 graus e controle de velocidade de cruzeiro adaptivo. O sistema garante mais segurança na condução e reduz ou aumenta a velocidade pré-determinada, adaptando-se ao que ocorre com o veículo da frente. Esta tecnologia mantém o Discovery dentro da faixa e pode freá-lo, caso o motorista perca rapidamente a atenção ao volante, garantindo assim a segurança.

De série, já vem com ar-condicionado bizona, rodas de liga leve de 19 polegadas e sistema de tração 4×4 Terrain Response 2, que oferece quatro opções de configuração para terrenos fora-de-estrada. A Land Rover oferece nível de equipamentos próximo ao do Range Rover e já entrega suspensão a ar e som premium Meridian. Há novos faróis com luzes diurnas e LED, lanternas com LED, rodas de 21 polegadas, teto solar panorâmico duplo e sistemas como park assist e assistente de frenagem, limitador de velocidade e tráfego nas vias.

Ainda sem preço definido oficialmente, é possível que a Land Rover faça uma justa correção nos valores das versões que chegam ao Brasil.

Roberto Nunes, em St George, Utah Discovery chega bem high tech

*O jornalista viajou a convite da Jaguar Land Rover

