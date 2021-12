Dirigir descalço PODE!

"Eu só dirijo descalça, não tem coisa melhor, sinto que tenho melhor controle dos pedais. Por isso, sempre ando com sapatos no banco de trás do carro". Assim como Júlia Fiúza, 25, várias pessoas têm o hábito e só conseguem dirigir sem os sapatos.

Dirigir descalço não é contra a lei. Pelo contrário, é permitido tanto na estrada quanto na cidade. O Código de Trânsito Brasileiro não faz nenhuma menção explícita sobre esse assunto. O que vale é o que diz o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), lembrando apenas que é proibido dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Ou seja, calçados que não se prendam ao calcanhar, como chinelo de dedo, sapatos de salto, as rasteirinhas, as plataformas, e todos que possam ser entendidos pelo agente de trânsito como obstáculos ao perfeito acionamento dos pedais ou que não tenha as tiras presas atrás dos calcanhares. Quem é pego dirigindo de chinelos paga multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.

A regra também vale para os motociclistas, informa o Denatran. No caso deles, inclusive, o agente de trânsito pode aplicar a multa sem abordar o veículo, pois o fiscal poderá observar o calçado a distância.

Já Daiane Souza, 29, dirige com qualquer sapato, independentemente de salto ou tênis. "Confesso que não me atrapalha usar salto. Dirijo com qualquer calçado, e me sinto incomodada de ter que trocar de sapato ou ficar descalça", revela.

Segurança

É importante considerar que a escolha dos calçados para dirigir um veículo não é apenas questão de escapar da multa, mas por segurança. Usar o calçado errado pode colocar a vida dos ocupantes em risco. Além de ser errado, um condutor menos experiente pode ignorar o fato, mas chinelos são perigosos. Um dos riscos é que a palmilha se dobre, atrapalhando o acionamento dos pedais, os pés podem escorregar ou outra possibilidade é que a parte da frente do chinelo se prenda em um dos pedais, impedindo que o motorista movimente o pé, explica.

O calçado considerado ideal para dirigir é aquele de solado fino para melhorar a sensibilidade no contato entre pés e pedais. Podem ser tênis ou qualquer calçado que prenda por trás do calcanhar. É importante que sempre que for dirigir não pense em multa e sim na segurança acima de tudo. Informe-se e respeite as leis de trânsito.

