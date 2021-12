Diesel valoriza Toro no meio das picapes

A picape Toro com motor a diesel reina sozinha no nicho inaugurado pela Renault Duster Oroch. Lançada em fevereiro no mercado brasileiro, o modelo da Fiat ainda causa olhares de admiração na rua ou no estacionamento do shopping.

Com porte maior em relação à Strada e menor que uma S10, a Toro tem a opção do motor 2.0 16V turbodiesel, da família MultiJet II, que gera 170 cavalos, auxiliado pelo câmbio automático de 9 velocidades e a tração 4x4, único modelo com conjunto mecânico forte no país.

Tem design "animal", garantindo assim um ar mais moderno nas linhas da carroceria. De quebra, a picape tem tamanho similar ao dos modelos médios da antiga geração. No comprimento, mede 4,91 metros. Possui 1,74 metro de altura e 1,84 metro de largura. Assim, a Oroch fica para trás. No desenho da carroceria, a picape da Renault é bem quadradona e é 20 cm menor.

Única que bebe "óleo" no novo segmento, a Fiat Toro faz a festa. A TARDE andou em duas das três versões com o motor 2.0 turbodiesel Multijet (Freedom 4x2 MT6 - R$ 95.500 - e Freedom 4x4 MT6 - R$ 103.650 - e a Volcano (R$ 118.480), a topo da gama com todos os equipamentos, exceto o teto solar. A Toro Volcano tem câmbio automático de 9 velocidades e tração 4x4, com seletor para acionar o sistema de leitura do terreno.

Realmente, o pacote mecânico é o maior diferencial da Toro. Motor diesel, câmbio automático e tração 4x4 não são ofertados na Oroch. Além disso, a Fiat Toro tem condução mais leve e suave, graças ao sistema elétrico na direção. De exclusivo, a versão Volcano vem com faróis com LEDs diurnos, rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 225/65, ar-condicionado digital, quatro de instrumentos com tela de 7" e multimídia UConnect com tela de 5". Tem controle automático em descidas íngremes, retrovisores externos elétricos com memória, brake light, sensores de estacionamento e iluminação de caçamba - que transporta até uma tonelada.

A Toro Volcano compartilha com as outras configurações itens essenciais, como ar-condicionado, vidros e travas elétricos, controles de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampas, suspensão traseira multi-link, igual ao da Oroch, piloto automático com controlador de velocidade, comandos no volante e dispositivo de fixação do tipo Isofix.

A Fiat sempre apresentou carros com funcionalidade. Desta vez, oferece o extensor de caçamba para ampliar a capacidade de carga. No entanto, esqueceu de um console central funcional. Carregar o celular na tomada de 12V é uma tarefa quase impossível, já que não há um compartimento para pôr o smartphone. Aí, é deixar o aparelho solto entre os bancos e a alavanca do freio de mão. Um descuido e tanto para quem deseja "introduzir" uma picape no mundo dos SUVs e sedãs urbanos.

