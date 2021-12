Diesel é arma no Volvo XC60

A Volvo é reconhecida pela segurança. Não há carros da marca sueca, que hoje é controlada pela chinesa Geely, sem um vasto pacote de dispositivos e itens essenciais para o auxílio do motorista. E isso já é evidente no crossover XC60, modelo que agora vem equipado com motor 2.4 turbodiesel, de cinco cilindros e 20V, para gerar 220 cavalos a quatro mil rpm e bons 44,9 mkgf a partir dos 1.500 giros.

A TARDE Autos testou o XC60 T5 Kinetic em uma viagem de Salvador até a histórica Cachoeira, passando por Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano. Nada como uma boa companhia e estrada com curvas sinuosas para perceber todo o conforto e a estabilidade do XC60.

Anda bem

Além de um carro confortável, o crossover esnoba amplo pacote de itens e uma mecânica "azeitada" pelo câmbio automático de seis velocidades, tração integral AWD e suspensão com sistema McPherson na frente e Multilink independente atrás. Assim e com buracos na pista quase nada é percebido, já que o sistema de suspensão do XC60 T5 consegue filtrar bem as imperfeições do piso.

Para guiar, o motorista tem à disposição uma direção com assistência elétrica. É leve e extremamente precisa na hora do uso. Há também mimos mas eles ficam mais restritos para o carona, já que apenas o banco do motorista tem ajustes elétricos. O espaço no Volvo é dos melhores. Seu porta-malas é grande e transporta 495 litros – são quatro malas de tamanho médio e outros objetos.

Em Salvador, a revenda Rota Premium comercializa as versões Kinetic (R$ 215.950) e Momentum (R$ 241.950) com valores mais em conta. O Volvo XC60, versão D5, rivaliza espaço com o Land Rover Discovery Sport (há versão diesel com motor 2.2 de 190 cv, câmbio 9Speed e tração integral 4x4).

De série, o XC60 vem com City Safety, sistema que age independentemente de reações do motorista para evitar acidentes em baixa velocidade. Há regulagens de banco e volante, além de um multimídia com tela de 7" e itens agregados, como GPS, que é impreciso nas estradas baianas. O carro oferece ar-condicionado digital com duas zonas, faróis de xenônio, luzes de uso diurno e rodas de liga leve de 18". A versão mais cara do XC60 inclui teto solar elétrico, painel digital com tela de 8", câmera na traseira e GPS.

