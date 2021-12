Dicas para dirigir em dias chuvosos

Em uma cidade como Salvador, a vontade de desistir de dirigir quando começa a chover é comum. Quando o tempo está ruim, não demora para aparecerem poças e pontos de alagamentos. Por isso, as dicas de segurança para a direção na chuva são tão importantes.

Uma das principais coisas a se fazer quando está chovendo é: diminua a velocidade. Isso reduz o risco de aquaplanagem, que é quando o pneu desliza sobre uma camada de água. Caso isso aconteça, deve-se, imediatamente, tirar o pé do acelerador, não pisar no freio e não virar o volante. O motorista só pode voltar a realizar estes procedimentos quando os pneus tocarem na pista novamente. Lembrando que não é indicado ao piloto pisar no freio fortemente, já que isso pode travar as rodas, aumentando o perigo da direção. Então pise suavemente e com antecedência.

Outra coisa muito importante na chuva é o farol. Mesmo que esteja de dia, é sempre bom acender os faróis. Já quando for de noite, não encare muito os faróis dos outros carros. A pista molhada e a chuva aumentam a luz, o que pode prejudicar a visão do piloto.

Caso há a necessidade de ultrapassar alguém na chuva, muito cuidado. Sempre sinalize antes.

O pneu careca é perigoso tanto em dias de pista molhada quanto em seca. Se seu pneu estiver ficando assim, troque. E deixe-o sempre calibrado.



Fonte: CESVI Brasil

