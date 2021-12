Dicas para comprar seu primeiro carro

A aquisição do primeiro carro novo não é uma tarefa fácil. Diante de tantas opções no mercado, escolher um modelo que esteja de acordo com a necessidade e principalmente com o bolso pode ser mais difícil do que se imagina.

No entanto, seguir algumas dicas básicas deixam o estreante mais tranquilo na hora de fazer a escolha.

Orçamento

Lislaina Matos (22), Queliane Marins (25) e Caio Issa (22) estão em busca do primeiro carro. Um fator em comum entre eles: o preço deve estar dentro de um orçamento já definido. O consultor financeiro Edson Xavier ensina que tudo é questão de planejamento para não se endividar. "A compra do carro precisa estar nos planos e no orçamento. Quanto está disposto a pagar em um veículo? Pretende pagar à vista, com uma entrada mais financiamento ou com um financiamento completo? Você pode investir durante um tempo determinado para oferecer uma boa quantia de entrada ou pesquisar nas concessionárias o plano mais vantajoso de acordo com sua condição financeira. Fique atento se o valor das parcelas não compromete seu orçamento mensal", explica.

Para não entrar no vermelho, a recomendação geral é que o comprador não assuma um gasto maior que 20% da sua renda com o veículo. Ou seja, se a renda é de R$ 2 mil, o comprador não deve entrar em uma parcela superior a R$ 400. O especialista lembra que a compra de um carro não conta como um investimento já que o valor do veículo é depreciado a cada ano.

É importante também lembrar que um carro resulta em custo. Alguns dos gastos que devem ser considerados no orçamento do mês, além do valor da prestação, são o IPVA, seguro, manutenção, combustível, lavagem, estacionamento e pedágios, diluídos mês a mês.

Caio Issa é habilitado há dois anos e já sabe que os custos adicionais são uma preocupação. "No início eu queria um Hyundai HB20. Depois pensei em pegar um Fiat Palio, agora estou pensando no Ford Ka, mas vou priorizar um carro econômico e que não gaste muito com manutenção e troca de peças". Assim como ele, Lislaina Matos também preza pela economia e por um preço que caiba no bolso. "Estou me planejando economicamente há oito meses. Nas minhas buscas coloco na balança um veículo que seja econômico, bonito e que se adapte ao meu orçamento", explica.

Modelo

Com o orçamento decidido, agora o condutor escolhe qual modelo ideal para sua necessidade e que também agrade no visual. É por necessidade de facilitar nas locomoções no dia a dia em vias urbanas? É para levar a família? Para rodar muito a trabalho? No mercado não faltam opções que se dividem em segmentos, como SUVs, sedãs, hatches, entre outros. Lislaina planeja comprar um carro por necessidade. "Além do fato de morar longe do trabalho, voltarei a estudar e o veículo vai me ajudar a chegar mais cedo em casa". Lislaina pensa em comprar um Chevrolet Onix, Toyota Etios e o Nissan March.

Quem usa mais o carro na cidade deve pensar em veículos econômicos até pelo alto preço do combustível. Já quem vai dirigir mais na estrada deve pensar em carros com melhor performance. Se a cidade tiver muita ladeira, como Salvador, um carro com motor 1.4 pode ser melhor do que o 1.0, que requer mais aceleração na subida e exige mais do motor, elevando seu consumo.

Test drive

Aproveite esse momento para ter certeza da escolha. Conheça mais o carro, tire todas as dúvidas com o vendedor, faça o test drive. Cheque o conforto dos assentos e a visibilidade. Tenha certeza de que o desempenho e a potência estão dentro do que você deseja.

Se o test drive da loja não for o suficiente para se sentir confiante, uma dica que pode ajudar em um teste mais apurado é alugar um carro do mesmo modelo por alguns dias. Dessa forma será possível observar efeitos do tempo e do uso sobre o veículo escolhido e o comprador ainda pode dirigir pelo mesmo caminho que costuma percorrer todos os dias e entrar na sua garagem para observar se o seu tamanho não seria um problema.

Queliane Marins está há dois anos em busca do primeiro carro e só vai comprar quando tiver certeza de que o modelo corresponde àquilo que procura. "Faço muitas pesquisas em sites e lojas e sempre que possível faço o test drive nas concessionárias ou com amigos que tenham um modelo parecido com o que almejo", comenta.

Considere o seminovo

Para muita gente, o carro zero quilômetro é a primeira opção. Mas um dos principais obstáculos do carro zero é o preço. Os modelos seminovos - com até três anos de uso - se tornam mais atrativos quando têm equipamentos, acessórios e um preço mais acessível, enquanto os carros novos ficam mais caros de acordo com a escolha de cada item opcional.

Mas é preciso ter atenção na hora da compra e o preço não deve ser a única preocupação. É importante tomar alguns cuidados para checar o estado geral do carro. O ideal é pedir orientações a um mecânico de confiança, que faça uma vistoria detalhada, além de fazer um test drive prolongado e exigir o laudo cautelar que atesta o histórico do veículo, eventuais passagens por sinistro ou leilão, recall, e quantos donos já teve e por quanto tempo.

De acordo com Ari Júnior, da Pinheiro Veículos, além de verificar o estado de conservação, é preciso checar se o plano de manutenção foi seguido à risca. "Verificar todos os itens de segurança desde a validade do extintor à existência de chave de rodas, triângulo e condições do estepe", alerta. O consumidor deve também ficar atento ao nível de óleo, sua periodicidade de troca, se há irregularidade nos tons da pintura da carroceria e observar se existem débitos pendentes na documentação.

