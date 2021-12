Dicas contra o roubo e furto de carros

O período do fim de ano é de festas e confraternizações. Porém, os ladrões, infelizmente, fazem a festa contra os donos de veículos. Segundo levantamento feito pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros, foram registrados 237.546 roubos/furtos de carros no período de janeiro a novembro) no Brasil. Houve uma pequena queda, se comparado ao ano de 2011 (233.159).

O hatch Gol é o carro mais vendido no País e também o preferido pelos ladrões, com 39.086 unidades roubadas em 2012. O número é mais que o dobro do segundo colocado, o Uno com 18.005 unidades. A listinha do Top F dos carros furtados/roubados segue com o Fiat Palio (13.448 unidades), Chevrolet Corsa (10.119 unidades) e Chevrolet Celta (7.221 unidades).

Mas há maneiras para tentar minimizar o risco do furto/roubo do veículos em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Valdemar Penna, que trabalha há 30 anos na área de segurança veicular e é diretor da LocatorOne, empresa especializada em bloqueadores e rastreadores, afirma que o número de ocorrências aumenta significativamente nestas datas, com a concentração de viagens Natal e Ano Novo.

Para ele, os motivos são muitos. De acordo com o especialista, o furto de carros e motos apresenta expansão por conta da maior distração dos motoristas com seus veículos. Por isso, veja as dicas da LocatorOne.

