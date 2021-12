O Volkswagen Fusca tem um dia só seu no País. Nada mais digno para o ícone do automobilismo e a paixão nacional. Ontem, dia 20, foi comemorado o Dia Nacional do Fusca. Com mais de 3 milhões de unidades produzidas no Brasil o querididnho do Brasil é uma combinação de baixo custo de aquisição e manutenção.

Os primeiros Fuscas foram fabricados na Alemanha e chegaram ao Brasil em 1950, quando ficaram marcados pelo vidro traseiro dividido. A primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha foi em São Bernardo do Campo. O Fusca passou a ser montado no País pela Volkswagen em 1953, ainda usando peças importadas da Alemanha, em um galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Vale lembrar que, inicialmente, o modelo era chamado de Volkswagen Sedan. O nome Fusca só foi adotado oficialmente em 1983.

A fabricação no Brasil foi oficializada no dia 20 de janeiro de 1959, daí a escolha dessa data, embora a produção tenha se iniciado na verdade semanas antes. E desde 1996, o dia 20 de janeiro é considerado pelo calendário oficial de eventos da prefeitura de São Paulo o dia do Fusca.

Em 1998, uma nova geração do Fusca chegou ao Brasil. Baseado na plataforma do Golf e buscando clientes de alto poder aquisitivo (bem ao contrário do modelo original), o Beetle logo se tornou objeto de desejo e vendeu como pão quente. Em 2013, com o nome de Novo Fusca, o modelo ficou ainda mais requintado e potente, equipado com o motor 2.0 TSI de 211 cv.

Em sua trajétoria o Fusca teve algumas versões emblemáticas, como o "Fusca Itamar" de 1993 "Cornowagen" de 1965 (com teto solar), o "Bizorrão" ou "Super Fuscão" de 1975, o "Fafá de Belém" de 1979 e o modelo de despedida, a Série Ouro, de 1996.

Enfim, ao longo da história o fusca foi se aperfeiçoando passando pelo New Beetle. Com linhas inspiradas pela versão original e construído sobre uma plataforma moderna, com tração dianteira e motor com refrigeração líquida, o New Beetle conquistou imediatamente um grande número de fãs, alcançando mais de 1 milhão de unidades vendidas até 2010.

O mais atual novo Fusca foi considerado pela revista Motorshow como "Compra do Ano 2015", na segunda edição do estudo realizada pela equipe da publicação especializada. O icônico Volkswagen Fusca conquistou a categoria "Cupê e Cabriolet".

Mundialmente, o Dia do Fusca é celebrado em 22 de junho, data em que seu criador, Ferdinand Porsche, assinou o contrato que deu início ao desenvolvimento e fabricação do Sedan, em 1934.

O Fusca foi o carro mais vendido no Brasil por 24 anos consecutivos, marca que foi superada apenas em 2011 pelo Gol.

