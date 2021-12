O carro é um dos ícones mais poderosos da modernidade. E nesta quarta, 13 de maio, é comemorado o Dia do automóvel no Brasil. A data ocorre desde 1934, instituída pelo presidente Getúlio Vargas. Fundamental no estilo do homem, influenciando-o nos costumes e no estilo de vida, o automóvel tem evoluído e transformou a mobilidade em todo o mundo.

A criação do automóvel foi um marco na história e há várias teorias que explicam o porquê de hoje ser comemorado o dia do automóvel. Uma delas é a abertura da primeira estrada pavimentada do Brasil. A rodovia que liga a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis, com cerca de 66 km, foi inaugurada em 13 de maio de 1926.

Mas a versão mais aceita é a de que a data é em homenagem a Bertha Benz, esposa de Karl Benz, um dos criadores do primeiro veículo motorizado no mundo - o Benz Patent-Motorwagen ou Motorcar datado de 1885. Para provar que o automóvel era um veículo confiável, Bertha fez uma viagem com seus dois filhos. De lá para cá, muita coisa mudou, e a popularização do automóvel começou a partir de 1908, com o desenvolvimento do famoso Ford T, criação do norte-americano Henry Ford, que iniciou a linha de produção em Detroit, nos Estados Unidos. Em cinco anos, Henry Ford chegou a marca de 250 mil unidades, mostrando a força do automóvel no início do século XX.

Mas o Fusca ganhou o título do carro mais popular do mundo. A Volkswagen lançou o carro pelo mundo afora e, no Brasil, teve um enorme sucesso. O carro do povo conquistou os brasileiros, com uma mecânica derivada da Porsche. O Fusca foi usado como carro na II Guerra Mundial, revolucionando a indústria automotiva, que iniciou a produção de carros mais baratos. No outro lado da ponta, a italiana Ferrari tem modelos dos sonhos, os esportivos de alta performance. Entre os desejados, estão os modelos F40, lançado na comemoração dos 40 anos da marca, F50 - com velocidade de 325 km/h - e a Enzo, feita com base da tecnologia da Fórmula 1. Em 1990, a Ferrari F40 entrou para a história com seu motor V8 3.0 biturbo de 478 cavalos. Acelerava até 100 km/h em 3,8 segundos.



Outro ícone da história é o ponycar Camaro. Lançado em 1966, o modelo da Chevrolet ressurgiu em 2009 com uma releitura de sua primeira geração vendida entre 1967 e 1969. O Camaro 2016 utiliza a plataforma de longa distância com entre-eixos Alpha, que sustenta o Cadillac CTSAs. Especula-se que o modelo chegará com um novo bloco 2.0 turbo, de quatro cilindros turbo. Não há informação oficial sobre as especificações, mas ele produziria até 272 cv. Outro que marcou a história do automóvel foi o Fiat 500, o charmoso Cinquecento. Seguindo as tendencias da moda, o carro tem design moderno, sofisticado e atraente. O Fiat 500 Cult mantém as linhas ao estilo retrô e vem atualmente com motor 1.4 EVO flex, e entrega 88 cavalos com etanol e 85 cv com gasolina.

Confira 10 carros que marcaram a história do automóvel.

<GALERIA ID=20050/>

adblock ativo