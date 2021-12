Dia de HB20

As vendas do HB20 começam hoje (10) em todo o Brasil. O hatch nacional da Hyundai vem para bater de frente com o Volkswagen Gol, líder de vendas nacional há 25 anos, e com o também recém-lançado Etios, da Toyota. O carro possui preço inicial de R$ 31.995 (modelo Comfort 1.0), e pode chegar até R$47.995 (modelo Premium 1.6 Automático).

Em Salvador, a concessionária responsável pela comercialização do HB20 é a Pateo. O gerente, Mustafá Arnaut, disse que já foram compradas mais de 50 unidades, e que algumas estão disponíveis para pronta-entrega em todas as cores. "A expectativa para o começo das vendas era grande, mas ela está sendo superada. A procura pelo carro está enorme", conta.

O hatch é produzido na recém-inaugurada fábrica de Piracicaba. Foram investidos recursos da ordem de US$ 600 milhões para a construção do local, em São Paulo.

O HB20 foi apresentado na Ilha de Comandatuba, no sul da Bahia, em setembro. O carro terá garantia de cinco anos de fábrica, sem limite de quilometragem, segundo a Hyundai. Outra vantagem em relação aos concorrentes é a definição do valor do seguro do veículo, sem perfil do condutor - no primeiro ano, sairá por R$ 1.300 e, no segundo ano, terá valor estipulado de R$ 1.600.

No primeiro semestre do ano que vem, a plataforma "brasileira" irá gerar mais dois modelos - um sedã e um SUV médio.

Azuis

Não são todas as concessionárias Hyundai que vendem o HB20. As responsáveis por isso são as chamadas HMB (de Hyundai Motor Brasil), com portão em azul e uma pequena faixa em verde e amarelo na fachada. As que comercializarão os importados, como o Tucson, i30, ix35 e Veloster, terão o portão prateado.

Assim, a rede HMB ainda é pequena, com pouco menos de 120 lojas. Os planos da Hyundai é de que o número aumente para 150 até o final do ano. Na Bahia, são três listadas no site da montadora sul-coreana: Pateo (Salvador), Caoa (Lauro de Freitas) e Aikon (Vitória da Conquista).

Serviço

Salvador:

Pateo - Av. Barros Reis, 1711 - Tel: (71) 3330-8003

Lauro de Freitas:

Caoa - R. Luiz Antônio Nogueira, 65 - Tel: (71) 3032-2351

Vitória da Conquista:

Aikon - Av. Presidente Dutra, 2399 - Tel: (77) 2101-5900

