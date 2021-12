O Salão de Detroit 2013 está marcado pelo retorno dos carrões, especialmente as grandes picapes ao estilo americano. Somente para citar alguns exemplos, as três grandes fabricantes dos Estados Unidos - Ford, General Motors e Chrysler - lançaram versões atualizadas da F-150, Silverado e RAM 1500 Heavy Duty no maior evento automotivo do país, o North American International Auto Show, que abre as portas ao público do Cobo Center de sexta até o dia 29 de janeiro.

De quebra, a Ford F-150 é mais uma vez a picape mais vendida nos Estados Unidos. Líder de vendas por 35 anos consecutivos no mercado americano, a Ford F-150 está totalmente renovada em seu visual e mecânica, com destaque para o novo padrão de economia de combustível e capacidade de carga no segmento de picapes. Desta vez, a Ford cuidou bem e oferece um motor 3.5 EcoBoost e outras opções como os propulsores V6 3.7, V8 5.0 Ti-VCT e V8 6.2 , todos equipados com transmissão automática de seis velocidades. O veículo traz ainda direção elétrica, sistema multimídia SYNC e assistência de partida em rampa são outros equipamentos ofertados.

Roberto Nunes Detroit voltou ao mundo das picaponas

Conceito Atlas

A Ford Atlas Concept é uma picape do futuro. Ganhou apresentação ao estilo show bussines no Joe Louis Arena, ao lado do Cobo Center. O conceito traz inovações no design, na economia de combustível e tecnologias inteligentes que levam a um novo nível a praticidade e capacidade de trabalho do veículo. Tem motor motor EcoBoost de nova geração, sistema Auto Start-Stop, que desliga o motor quando o veículo para no trânsito para economizar combustível, e fechamento ativo da grade do radiador e das rodas, defletor dianteiro e estribos móveis são outros recursos que aumentam a sua eficiência aerodinâmica.



A Ford Atlas tem uma caçamba com múltiplos pontos de amarração para carga nas laterais e no assoalho e tomadas elétricas de 110 V para ferramentas. Conta também com um sistema de apoio e rampas extensíveis que facilitam a movimentação de carga. Faróis e iluminação em LED, câmera de visão 360 graus, assistente de ré e engate para trailer são outras novidades. A cabine robusta e elegante tem bancos de formato inovador, com espaço extra para os passageiros de trás, e controles de tamanho grande que permitem o manuseio com luvas.

