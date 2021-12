Detroit é a meca do carro a partir da semana que vem

O Salão de Detroit, o North American International Auto Show (Naias), abre anualmente o calendário dos grandes lançamentos da indústria automotiva mundial. A edição 2013 do tradicional Salão de Detroit, a maior feira do gênero dos Estados Unidos e uma das mais importantes do mundo, começa na segunda que vem, dia 14 de janeiro, com dois dias exclusivos para a imprensa especializada, e será aberta ao público entre os dias 19 e 27 no Cobo Center.



Sede das três principais fabricantes de veículos - Ford, General Motors e Chrysler -, Detroit é o termômetro da indústria automotiva dos Estados Unidos, ainda o principal mercado de vendas de veículos do planeta. Na prática, quem deseja conquistar espaço sempre lança suas novidades no Salão de Detroit.

Este ano, são cerca de 50 grandes lançamentos. Assim, as caseiras Ford, GM e Chrysler querem "tomar" conta do terreno. A Chrysler, controlada pela italiana Fiat, tem lá suas cartas nas mangas. A Dodge, marca administrada pelo Grupo Chrysler, aposta as fichas no pacote Sport para as versões SXT e R/T do Charger AWD. O modelo será oferecido por US$ 32.690 no mercado dos Estados Unidos. A nova configuração do Charger AWD tem grade dianteira na cor preta com acabamento brilhante, aerofólio e rodas de alumínio de 19 polegadas.

Já a Ford e a General Motors destacam, respectivamente, a nova Transit e as mudanças no Corvette. A Transit substitui os dois motores V8 e V10 a gasolina oferecidos na E-Series por três outras opções. São eles o 3.5 EcoBoost a gasolina, 3.2 diesel Power Stroke e o 3.7 V6, que usa gasolina e pode rodar também com gás natural ou etanol E85. O Corvette terá o novo motor 6.2 V8 LT1, todo em alumínio de injeção, que era 450 cv e 610 Nm de torque.

Novidades

As fabricantes de veículos agem rápido e devem usar o evento para lançar suas novidades. Só para citar três, estarão em destaque como lançamentos mundiais os novos Mercedes-Benz CLA, Bentley Continental GT conversível e BMW Série 4 Coupé Concept, todos já conhecidos e que aguardam a apresentação oficial em Detroit.



O Bentley Continental GT incorpora nova grade do radiador e motor biturbo W12 6.0 (48 válvulas) de 625 cavalos de potência e 81,5 kgfm de torque máximo. O carro faz de 0 a 100 km/h em 4,4 segundos. Aproveitando as comemorações dos 50 anos da Quattroporte, a Maserati desvenda o novo modelo com um V8, de 530 cavalos, e câmbio automático de oito velocidades.

