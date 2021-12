Detroit aproveita a fase dos Estados Unidos

O primeiro dia do Salão de Detroit 2015 reuniu os principais lançamentos das fabricantes americanas e as estrangeiras também. Em um momento de crescimento e com um ano de 2014 com mais de 17 milhões de unidades comercializadas, a feira se transforma em uma verdadeiro balcão de negócios. Por aqui, todas as marcas desejam abocanhar uma fatia no segundo maior mercado de carros do planeta - perde apenas para a China.

São 40 grandes lançamentos mundiais. Entre os mais baladados, está o do Chevrolet Volt. Em casa, o renovado Volt ganhou um reforço-extra: o pequeno Bolt. O modelo é um conceito de carro 100% elétrico acessível e com ampla autonomia. Foi desenvolvido para custar na faixa dos US$ 30 mil e percorrer mais de 320 quilômetros com uma recarga das baterias.

"O conceito do Bolt EV quebra paradigmas no mercado de veículos elétricos pois foi feito para as massas, não para milionários", argumenta Mary Barra, CEO da General Motors. "A Chevrolet acredita que a eletrificação é um pilar para o futuro dos transportes e precisa estar disponível a um grupo maior de consumidores", destaca.

Já a Ford apresentou o reestilizado Edge. O crossover chega com mais sofisticação e frente totalmente renovada. Traz ainda rodas de 20 polegadas e interior mais imponente e nobre. Destaque para o painel de instrumentos e a chave com funções configuráveis, além de sistema multimídia SYNC de nova geração e acabamento do painel em madeira.

Por fora, correm as alemãs Mercedes-Benz, Audi e BMW. As três brigam entre si pelo exigente consumidor do segmento premium. A Mercedes mostrou o novo GLE, que virá para o Brasil no segundo semestre junto com o GLE Coupé. O X6 e o Série 6 estão no estande da BMW. Já a Audi aposta no modelo melnor, o renovado Q3. Tem tem motor 2.5 TFSI, de 314 cavalos e torque de 40,7 kgfm. Sua tração S-tronic possui dupla embreagem e sete velocidades. Com esse conjunto motriz, consegue fazer o zero a 100 km/hora em 5,5 segundos.

O jornalista viajou a convite da Anfavea

adblock ativo