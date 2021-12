A edição 2013 do Salão de Detroit 2013 está fervendo. Com vendas em alta que atingiram a marca de 14,5 milhões de unidades em 2012, o mercado dos Estados Unidos já superou de vez a crise de 2008. Ainda não saiu os números oficiais, mas a grande líder mundial ainda é a Toyota, seguida da Volkswagen e General Motors no volume de quase 90 milhões de unidades de carros produzidos ao longo do ano passado.

A Volkswagen aproveitou o evento americano para informar que atingiu um crescimento de 11,2%, com 9 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, em relação ao ano de 2011. Somente em dezembro, foram 784.300 veículos em todo o mundo. Na prática, a Volks está buscando o tão sonhado topo das vendas que, segundo avaliações da montadora, pode chegar em 2017 ou 2018. Enquanto não chega à liderança, a alemã Volks foca suas ações em mercados sólidos, como o dos Estados Unidos, e nos emergentes Brasil e China.

No Salão de Detroit 2013, todas as fabricantes, especialmente as caseiras Ford, General Motors e Chrysler, estão com novidades. Este ano, são 50 grandes lançamentos. A edição 2013 do tradicional Salão de Detroit, a maior feira do gênero dos Estados Unidos e uma das mais importantes do mundo, tem dois dias de imprensa e será aberta ao público de sexta até o dia 27 no Cobo Center.

Roberto Nunes Detroit acompanha o crescimento dos Estados Unidos

Alguns destaques do primeiro dia:

Cadilac ATS

Chevrolet Corvette C7 Stingray

Ford F150

Chevrolet Silverado

Nissan Versa/Tiida

Kia Sorento

Kia Cerato

Bentley Continental GT conversível

BMW Série 4 Coupé Concept

Land Rover Range Rover

Fiat 500L

adblock ativo