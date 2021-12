Detroit, a feira global

A edição deste ano do Salão de Detroit prossegue até domingo e fortalece ainda mais a tendência dos carros tecnológicos e de motores híbridos ou elétricos. A ordem é "vender" a ideia de carros menos poluentes e tecnológicos. No mundo dos esportivos, a Ferrari fez figuração. Já Porsche destaca o 911, o mais tradicional dos bólidos da marca. Desembarca com a versão apimentada de motor 3.8, de seis cilindros, biturbo, com 540 cavalos na versão normal e 480 cv na Turbo S. Dispara de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos e atinge máxima de 317 km/h (328 km/h na S). O modelo chega ao Brasil até agosto.

Fiat 124 Spider



A Fiat, marca dona do Grupo Chrysler, faz esforços redobrados para ganhar seu espaço no mercado dos Estados Unidos. Além do pequeno 500, a marca italiana vai oferecer um pequeno esportivo, o novo 124 Spider. A primeira edição do modelo será produzida em apenas 124 unidades. No meio do ano, a Fiat começa a vender o carro nos Estados Unidos e na Europa. A nova 124 Spider tem sob o capô o motor 1.4 MultiAir, de tecnologia avançada, movido a gasolina, com quatro cilindros. O propulsor é pequeno e turbinado, gerando 140 cavalos de potência e torque máximo de 240 Nm, auxiliado por uma transmissão manual de seis marchas. Impressiona pelo visual e pela versão conversível apresentada no Salão de Detroit. Os preços ainda não são oficiais, mas tudo indica que devem ficar com valores bem próximos aos 30 mil euros. Nos Estados Unidos, o carro é uma opção para ganhar as ruas de Miami e Los Angeles.

Chevrolet Camaro

A Chevrolet faz parte da General Motors, uma das três grandes dos Estados Unidos. Seu estande é um dos maiores e este ano destacou vários modelos, como o elétrico Bolt, Cruze e sedã Malibu. No centro, a Chevrolet deu espaço para a versão conversível do esportivo Camaro. A sexta geração do pony car chega com novidades na sua mecânica. Seguindo os passos do rival Mustang (Ford), a Chevrolet equipa o novo Camaro com motor Ecotec de 2 litros. É o propulsor herdado do cupê de quatro portas Cadillac ATS. No entanto, o motor 2.0, de quatro cilindros, tem sistema turbo e injeção direta de combustível para gerar 278 cavalos e 40,78 kgfm de torque máximo. com direito a mudanças na calibração do turbo, que oferece 90% já na faixa entre 2.100 e 3.000 rotações por minuto. Mas, a marca americana não deixa cair a "peteca" e oferece a opção do motor 3.6 V6 aspirado, de 340 cavalos e 39,26 de torque.

BMW M2 Coupé

A alemã BMW faz pouco barulho no Naias. Porém, sempre tem suas novidades. Na Alemanha, a marca desvendou o sedã de luxo Série 7 - que chega ainda este ano no mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, reforça sua linha de elétricos com pequeno i3 e esportivo i8, e destaca também suas versões mais nervosinhas. O novo vitaminado M2 Coupé é o substituto direto do Série 1M. Revelado no fim do ano passado na Europa, o M2 Coupé desembarca com itens exclusivos, como escapamento esportivo, volante inédito, rodas com desenho moderno e de 19 polegadas e bancos de costura especial. A marca alemã instalou um motor de 370 cv de potência. Com tração traseira, o carro acelera de 0 a 100 km/h em até 4,2 segundos. O cupê M2 custa US$ 51.700 (R$ 207.559) e desembarca em abril no Brasil. Outro modelo mostrado em Detroit é o SUV X4 M40i.



