Detroit 2015 abre as portas para os carros

Basta virar o ano que as atenções já são voltadas para o Salão de Detroit, o mais esperado nos Estados Unidos e um dos mais importantes do mundo automotivo.

Mais uma vez, Classiautos estará presente como o único caderno especializado da Bahia no pool de jornalistas da Associação Nacional dos Fabricantes Automotores para a cobertura oficial da edição 2015 do Naias - North American International Auto Show -, que será realizado entre os dias 12 e 25 de janeiro, no Cobo Center.

Como sempre, sai na frente com os destaques do Salão de Detroit para o leitor do Classiautos/A TARDE, um dos mais tradicionais jornais do Brasil e que cobre a indústria de carros com um caderno semanal há quase 40 anos.

No berço da indústria de automóveis dos Estados Unidos, as caseiras Ford, General Motors e Chrysler fazem barulho com seus lançamentos. A previsão é que o Salão de Detroit 2015 seja usado como palco para pelo menos 40 novidades globais.

As estrangeiras já soltaram alguns destaques que estarão expostos nos seus estandes. Entre as atrações, a Audi mostra a nova geração do Audi Q7. No estande da Honda/Acura estará a versão final NSX. Já as alemãs Volkswagen e Mercedes-Benz desvendam o visual do novo VW Tiguan e do SUV premium GLE.

A feira reserva a segunda e a terça (12 e 13) para a imprensa mundial e abre oficialmente ao público no sábado, 17, com ingresso para adulto por US$ 13. Para pessoas acima de 65 anos e crianças até 12 anos, o ingresso sai por US$ 7 nas bilheterias do Cobo Center, que abre a partir das 9 horas até 22 horas no dias de semana. No fim de semana, fecha às 19 horas.

adblock ativo