Detran realiza 2º leilão de veículos

O 2º Leilão de Veículos do ano de 2012 do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) ocorrerá na próxima segunda-feira, 20, em Salvador. O intuito é reduzir a quantidade de veículos apreendidos em operações que removeram mais de 66 veículos abandonados em vias públicas e calçadas da cidade e não foram retirados por seus proprietários dentro do prazo estabelecido. O leilão irá ocorrer às 9h no auditório do Detran. O edital está no site: www.detran.ba.gov.br.

