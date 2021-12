Destaques do Salão de São Paulo 2016

A edição deste ano do Salão do Automóvel de São Paulo tem início amanhã com muitas novidades. A começar pelo novo local – antes era no Pavilhão do Anhembi e agora é no São Paulo Expo, local na Rodovia dos Imigrantes –, que ganhou uma infraestrutura maior com climatização e áreas exclusivas para os estandes das principais fabricantes de veículos instaladas no Brasil. Por sinal, o mercado de veículos anda meio em baixa no país, mas a feira paulista, que prossegue até o dia 20 deste mês, quer se consolidar como uma das cinco mais importantes do planeta, seguindo os passos de Detroit, Paris, Frankfurt e Genebra. Ao longo destas duas semanas, o público terá a oportunidade de conhecer modelos de rua a veículos dos sonhos. Entre os esportivos, desembarcam a Ferrari 488 GTB, o Maserati Quattroporte GTS e o Lamborghini Huracán. O modelo Ferrari tem motor biturbo, de oito cilindros em V, com 670 cavalos de potência. O Huracán é montado com motor V10 aspirado com 610 cavalos de potência. A Audi surpreende e fez um estande altamente high-tech. Além do superesportivo R8 V10, a marca das argolas só apresenta carros turbinados. No seu estande tem carros com potência reunida de 7.880 cavalos. Só o R8 tem motor central-traseiro V10 com sistema quattro de tração para ajudar nos 610 cavalos de potência. O carro gruda na pista e dispara na aceleração de 0 a 100 km/h. São 3,2 segundos e sua velocidade máxima é de 330 km/h.

Carros de rua

O Kia Cerato está remodelado. Vem do México equipado com motor 1.6 flex

A Pacífica é a nova van da Chrysler. Chega com motor 3.6 V6, de 291 cavalos

O Kwid é um hatch com proposta de crossover. Com motor 1.0 de três cilindros

A MB apresenta o GLC 250 Coupé com motor 2.0, de quatro cilindros e 211 cavalos

A Toyota apresenta o Rav4 reestilizado. Tem motor 2.0 flex, de 145 cv e câmbio CVT

Carros de Pista

O R8 Plus tem visual marcante. Traz motor 5.2 V10, com 610 cavalos

A Ford oficializa a venda do Mustang, que chega em 2018 com motor V8

FCA está com o esportivo 124 Spider 1.4 turbo, de 160 cv e câmbio manual

O Nissan GT-R vem com motor V6 biturbo, de 572 cv, e chega aos 313 km/h

A Chevrolet está com o Camaro conversível. O motor é 6.2 V8, de 461 cv

*O jornalista viajou a convite da Anfavea

adblock ativo