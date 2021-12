Despesa anual do automóvel chega a R$ 7 mil

Depois das comilanças de Natal e do réveillon, chegou a hora de se preocupar com as despesas do carro. Um veículo de passeio, como o Onix totalmente quitado, gasta em média R$ 7.000 por ano. Isso inclui gastos com renovação de seguro, licenciamento e despesas com IPVA, seguro obrigatório DPVAT, revisão preventiva e, principalmente, o combustível, imprescindíveis para andar dentro da lei e assegurado para situações inesperadas ao longo de 2017.

Para economizar com os gastos anuais do carro, o engenheiro automotivo Júlio César Câmara, do Senai/Cimatec, indica um planejamento de custo aos donos de veículo. “O condutor que obedece as orientações de revisão do carro e não comete infrações no trânsito já está um passo à frente. Ele pode ainda escolher fazer o pagamento das taxas previstas pela legislação brasileira de trânsito (IPVA, DPVAT e licenciamento) e a renovação do seguro em parcela única e com antecedência, o que garante até 10 % de desconto nos valores”, antecipa.

O IPVA, DPVAT e o licenciamento permitem ao motorista dirigir com tranquilidade. Após a quitação dessas taxas é emitido o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), que deve estar sempre com condutor em todos os seus percursos. Qualquer irregularidade com esse documento pode gerar multas, perda de pontos na CNH (carteira nacional de habilitação) e até a apreensão do veículo. Os valores variam de acordo com o preço de mercado do carro, o estado correspondente e até com a ocorrência de multas no ano anterior.

Com a documentação regularizada, é hora de se preocupar com a cobertura de danos materiais e físicos. Para isso, lembre de fazer ou renovar o seguro. De acordo com o presidente do Sindicato de Corretores de Seguros da Bahia, Wanderson Nascimento, o seguro é um bem necessário. "Um carro com seguro oferece a garantia de reaver prejuízos com colisões, sinistros e até em situações envolvendo danos a terceiros com base nas coberturas e garantias contratadas”.

O especialista em seguro Mário Almeida, da Nossa Corretora de Seguros, explica que o valor do seguro depende das especificações do carro e do perfil do condutor. “Proprietário de um carro de passeio, que dorme em garagem e mora em um local com pouca incidência de roubo, paga até R$ 2.500”, esclarece Almeida. A advogada Luísa Xavier tem um HB20, ano 2014, e começa o ano se programando para as despesas do carro. “Além das taxas obrigatórias tenho que pagar a renovação do seguro em fevereiro, que custa R$ 1.650 pela Sercose. Pensando em organizar os gastos sempre escolho o pagamento parcelado”, esclarece.

Revisão

Quem tem carro (novo ou usado) deve se preocupar também com a manutenção. A checagem dos sistemas do carro conforme indicações do manual do proprietário ou após 10.000 km rodados contribui para reduzir gastos com troca de peças. O designer gráfico Lucas Soares garante que fica sempre atento aos períodos de revisão. “Tenho um Celta (2010) e, no ano passado, só precisei substituir a pastilha de freio, por tempo de uso mesmo, e gastei R$ 60. Como deixo um valor guardado para emergência, não pesou tanto no bolso”, diz.

O analista de transporte Paulo Fonseca, proprietário de um Chevrolet Onix 2013, prefere pagar os impostos e renovar o seguro antes da data limite e em parcela única para economizar um pouquinho. “Tenho gasto fixo anual com três revisões preventivas (R$ 600), renovação do seguro da Allianz (R$ 2.200), em torno de R$ 1.000 de impostos obrigatórios e pelo menos R$ 3.600 de combustível (GNV)”, explica Fonseca.

R$ 1.000

é o valor total pago pelo condutor de um carro de passeio na Bahia. O custo inclui IPVA, DPVAT e licenciamento. Esse preço leva em consideração o valor de mercado do veículo, suas especificações e a ocorrência de multas. A data de pagamento depende do dígito final de cada placa.

R$ 2.500

é o valor da renovação de um seguro de automóvel de passeio. Varia de R$ 1.800 a R$ 2.500. Pode ter acréscimos de valores em caso de multas, elevação do índice de violência no lugar onde o assegurado mora e despesas com sinistros ou colisões. O custo do seguro deve ser solicitado ao corretor.

R$ 400

Um condutor que faz revisão preventiva duas vezes no ano tem uma despesa média de R$ 400. Em uma revisão preventiva, itens checados são o sistema de freio, suspensão, motor, pneus, bateria, parte elétrica e escapamento. O serviço aumenta a vida útil das peças do automóvel.

Simulação de despesas feita com base no Chevrolet Onix 2013

1 O condutor paga em torno de R$ 1.000 para pagar IPVA, DPVAT e licenciamento. Esse valor é cotada a partir do preço de mercado do carro, que leva em conta o modelo, ano de fabricação e até a motorização.

2 O seguro possibilita ao proprietário reaver prejuízos no carro e danos pessoais do assegurado e de terceiros. O motorista paga em média um valor de R$ 2.200.

3 A revisão preventiva garante uma boa dirigibilidade e mais segurança ao volante. A verificação de todos os sistemas do automóvel custa pelo menos R$ 220.

4 Todo carro precisa ser abastecido para rodar sem deixar o condutor na mão. Para encher os 54 litros do tanque com gasolina (R$ 3,75 por litro), o motorista gasta R$ 204,66.

5 Os motoristas devem estar preparados para gastos extras. A substituição de peças como a correia dentada e o tensor custa R$ 220 (incluindo as peça e a mão de obra).

6 Para manter o carro limpinho levando em um lavajato o condutor gasta em média R$ 80 mensal. Esse valor equivale a quatro lavagens.

ESTAGIÁRIA SOB SUPERVISÃO DO

EDITOR ROBERTO NUNES

adblock ativo