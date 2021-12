Desconto para compra do carro zero chega a até 10% em feira

Começa nesta sexta-feira, 16, e vai até domingo, 18, no Centro de Convenções da Bahia, a 5ª edição do Combate das Marcas. O evento, que é organizado pela regional baiana da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), vai reunir 23 concessionárias de 11 marcas de automóveis.

Além da possibilidade de comparar os modelos, essa é uma oportunidade para o consumidor adquirir um carro com descontos que podem chegar a 10%, segundo os organizadores do evento.

A última edição do Combate teve público de 20 mil pessoas e concretizou 1.936 vendas, gerando R$ 85 milhões em negócios. Nesta edição, a Fenabrave espera comercializar 2,5 mil veículos.

As concessionárias não revelam o que vão oferecer aos clientes para se protegerem da concorrência. Mas, como o objetivo é ser agressivo em vendas, o diretor regional da Fenabrave, Raimundo Valeriano, garante que as vantagens serão muitas, não só no preço do veículo, mas na oferta de taxas de juros mais baixas para financiamento e de acessórios a valores próximos do preço de custo.

"Existem grandes negociações com os bancos para o Combate, e é possível comprar carro com condições diferenciadas, sem precisar dar entrada ou a pequenos juros, que variam de 0,79% a 0,99% ao mês - o mercado costuma praticar taxas de 1,30%, 1,40%", diz o diretor geral da concessionária Marvel, Ricardo Castro Lima.

Juros - O professor e consultor de economia e finanças, Angelo Guerreiro da Costa, diz que é preciso estar atento aos juros no caso de compra financiada. Para ele, considerando a taxa Selic (juros básicos da economia) de 8,5% ao ano, uma taxa mensal inferior ou igual a 1% é boa. "Isso vai variar de acordo com a entrada que for dada na compra do veículo. O ideal é já ter 35%, 45% do valor do bem", diz.

O aposentado Almiro Lourenço, que adquiriu um Novo Uno na última edição do Combate, diz que ter dado o veículo anterior como entrada rendeu-lhe uma boa oportunidade de compra. Somado ao bônus de R$ 4 mil, o saldo devedor ficou pequeno e foi parcelado no cartão, dispensando financiamento.

Escapar dessa modalidade de crédito também é a meta do coordenador de estoque Jorge Ribeiro. Ele, que já teve um veículo financiado, buscava informações sobre o consórcio da Frutosdias, apesar de já possuir 45% do valor do modelo pretendido.

Angelo alerta que o consórcio, apesar da ausência de juros, cobra a taxa de administração. O ideal, para ele, é juntar o valor que seria pago em parcelas em uma poupança.

