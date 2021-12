Desconto de 5% no Ipva para veículos com placa de final 2 termina nesta quarta

Termina nesta quarta-feira, 28, o prazo para os proprietários de veículos com placa de final 2 quitarem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (Ipva) com 5% de desconto, em cota única.

Esses contribuintes podem ainda optar pelo parcelamento do tributo em três vezes, sem desconto, bastando, para isso, pagar a primeira prestação também no dia 28 de março e acompanhar as outras datas previstas na tabela de pagamento. Outra opção para os contribuintes que possuem veículos com placa de final 2 é quitar o valor integral, também sem abatimento, até o dia 30 de maio.

Na quarta-feira também ocorre o vencimento da segunda cota para os proprietários de veículos com placa de final 1 que optaram pelo parcelamento (confira o calendário de pagamento abaixo).

O proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes. O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, bastando apenas apresentar o número do Renavam.

