Desconto de 5% no IPVA de veículos com placa final zero vai até dia 27

Os motoristas que possuem veículos com a placa de final zero devem ficar atentos para o prazo de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 5% de desconto, em cota única. O contribuinte pode pagar o valor reduzido até o dia 27 deste mês.

Ainda existe a opção do pagamento ser realizado em três parcelas, com o vencimento da primeira cota também no dia 27, sem desconto. Também há a possibildade de pagar o IPVA em cota única sem desconto: neste caso, o prazo final é 27 de novembro.

O pagamento do imposto pode ser efetuado nas agências ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, Bradesco ou do Bancoob, com o número do Renavam em mãos. A quitação é integrada, sendo necessário o pagamento da taxa de licenciamento e eventuais multas relacionadas ao Renavam apresentado.

Outras placas

Ainda neste mês de setembro, os motoristas de veículos com placas de final 7 e 8 que escolheram pelo parcelamento devem ficar atentos ao prazo da terceira cota, ou ao pagamento integral do imposto, em cota única sem desconto, que vencem nos dias 28 e 29, respectivamente. Já para as placas de final 9 com parcelamento, o prazo para pagar a segunda conta é 28 de setembro.

O calendário anual pode ser consultado no site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), no canal Inspetoria Eletrônica e em seguida em IPVA. A secretaria não encaminha para os contribuintes o boleto de pagamento do imposto.

