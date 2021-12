Desafio Solidário de Regularidade tem percursos on e off-road

O automobilismo, entre tantos esportes, é um dos segmentos mais afetados pela pandemia da Covid-19. Um ano que passa praticamente sem campeonatos e sem pódios. Para competidores amadores e até profissionais de rali que estão em Salvador, uma prova diferente realizada esta semana serve de conforto e um pouco mais: serve de treino, esquentando os motores para 2021, embora o calendário da próxima temporada ainda esteja indefinido.

>> ATUALIZAÇÃO: as inscrições para o evento estão encerradas

Chamado de Desafio Solidário de Regularidade, o evento conta com percursos on e off-road e tem como principal diferencial poder ser realizado pelos competidores a qualquer momento e quantas vezes quiser, durante uma semana. Tudo com a ajuda da tecnologia: os participantes baixam o aplicativo Kraken, para que “piloto e navegador” busquem manter as médias horárias preestabelecidas e sigam o roteiro até o destino final. Depois de enviar os dados, o sistema calculará as colocações. Os três primeiros de cada categoria receberão troféus.

“Estamos com boa expectativa desse desafio festivo e vamos aproveitar para treinar. A última prova de que participamos foi há quase um ano e, de lá para cá, não corremos mais. Então, pretendemos fazer este desafio várias vezes para melhorar nosso treino”, afirma Carol Penna, navegadora que acompanha o marido, o piloto Gustavo Dias, atualmente a bordo de um Mitsubishi Pajero Full 3D.

O casal começou no rali de regularidade em 2018, de forma despretensiosa na categoria Light, de entrada. “Naquele mesmo ano subimos uma vez ao pódio e nos empolgamos. Antes era por brincadeira. Então, em 2019, corremos na Light novamente, mas levamos mais a sério, ficamos em 1º no Mitsubishi Sport de Salvador e ganhamos o Campeonato Baiano em 1º e o Sergipano em 3º. Por causa disso, fomos ‘promovidos’ para a categoria Turismo para 2020”, conta Carol.

A alegria de ser graduada, entretanto, foi contida com a pandemia. Sem campeonato, a expectativa do Desafio Solidário é se preparar para as próximas competições. “A primeira prova depois de todo esse tempo é sempre mais difícil, para voltar à prática. Rali é um esporte em que você precisa treinar sempre, para não esquecer os pormenores. Se não treinar, um detalhe pode fazer a diferença em subir no pódio”, avalia. “Não vemos a hora de a pandemia acabar para a gente voltar a ter uma vida mais tranquila. Para 2021 esperamos voltar ao normal, fazer pelo menos cinco provas e, agora, na categoria Turismo, para saber que nível estamos. A Light é muito boa, mas não foi fácil”.

Ela explica que o aplicativo Kraken foi uma revolução na aferição no rali de regularidade e hoje é fundamental para esta prova que exige o distanciamento social. Uma apuração que antes levava de cinco a seis horas, hoje é feita em duas horas, utilizando o próprio celular.

O analista Gustavo Ramos Almeida pratica rali desde 2018. “Faço apenas provas de regularidade, porque o rali de velocidade exige um carro específico para isso”, explica o piloto, que faz as trilhas ao lado da companheira e navegadora, Thaís Juliana, a bordo de um Mitsubishi Pajero TR4. Os registros das aventuras são compartilhados em um canal no YouTube que ele criou, o 4x4 a Dois. “Este novo evento caiu numa boa hora, porque não tivemos nenhuma prova e vai ser ótimo para desenferrujar e treinar”, afirma Ramos.

Provas da FAB

Miguel Jacob, presidente da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), lamenta a parada forçada, mas enxerga o momento como uma retomada. “Tivemos apenas algumas provas. Em julho realizamos uma etapa da Burn Out (prova de velocidade final para carros esportivos ou superesportivos) em Feira de Santana, em uma pista de 800 metros, onde os carros passam dos 280 km/h. Tivemos a participação de 34 pilotos, sem público”, conta.

A FAB também promoveu a primeira etapa do Campeonato Baiano de Kart, em Lauro de Freitas, que contou com 43 pilotos, em setembro. “Só participaram pilotos e organização. Tivemos toda a segurança necessária, com medição de temperatura dos pilotos, álcool em gel espalhado por todos os locais”, informa Jacob.

Há uma expectativa de realizar mais seis etapas de kart para encerrar o ano com oito provas. “Queremos ver se conseguimos ainda este ano fazer duas ou quatro etapas do Baiano de Rali e estamos tentando fazer o Campeonato de Velocidade na Terra, em Luís Eduardo Magalhães, mas a pista ainda não foi liberada”, explica o presidente da FAB.

O próximo ano ainda é uma incógnita. “Sem público, temos maior dificuldade de patrocínio. Para 2021, não sabemos ainda. A ideia é fazer alguns campeonatos este ano, mesmo sem público. E para 2021 tentar voltar. A CBA [Confederação Brasileira de Automobilismo] ajudou, dando desconto na carteira dos pilotos neste no segundo semestre”, afirma.

Inscriçõs encerradas

O Desafio Solidário de Regularidade, que segue até dia 17, sábado, teve as inscrições encerradas nesta quarta-feira, 14, em função da grande procura. Até a última sexta-feira, 9, a organização já contava com 48 inscritos e mais de uma tonelada de alimentos, que serão destinados a comunidades carentes. Os alimentos devem ser levados ao Posto Petrobahia do Vale do Ogunjá, onde são distribuídos os kits da prova.

Por causa da pandemia, o regulamento limita os carros com apenas duas pessoas. O percurso pode ser feito quantas vezes o participante quiser até sábado. “Já organizamos o Campeonato Baiano de Rally há três anos. Este ano, por causa da pandemia, cancelamos o campeonato e teremos apenas uma prova festiva no final do ano. E fizemos este evento para promover a solidariedade”, explica Santos.

O percurso on road, na Paralela, tem aproximadamente 15 km. “É basicamente um passeio familiar, seguindo as leis do trânsito, sem ultrapassagens. Serve para sentir como funciona a navegação de um rali. Já o trecho off-road começa na Linha Verde, onde exploramos a diversidade dos terrenos, mas sem grandes dificuldades, em categorias de novatos e experientes. É uma prova oficial da FAB, mas não conta pontos para o campeonato”, comenta o diretor da KMZ.

“Este é um rali que tem como característica manter o distanciamento social, voltado aos amantes do esporte. Encontramos uma forma de tirar as pessoas de casa, mas dentro de seus carros, garantindo a saúde de todos, sem prejuízos a uma atividade que desestressa”, afirma Thiago Andrade, presidente da Petrobahia, patrocinadora do evento. A empresa, que há mais de uma década apoia ações ligadas ao automobilismo na Bahia, como campeonatos de kart, Velocidade na Terra, Corrida de Rua e Rally do Batom, entre outros, está financiando a construção de um kartódromo em São Francisco do Conde, que poderá sediar competições internacionais.

