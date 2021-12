Denatran lança aplicativo para agentes de trânsito

O aplicativo "Fiscalização Denatran", desenvolvido pela Serpro, foi lançado nesta quinta-feira, 11, com o intuito de tornar mais fácil o trabalho dos agentes de trânsito do país e ajudar na redução das fraudes. O software está disponível apenas para Android, através da Play Store.

A plataforma irá fazer a leitura dos QR Codes da Placa Mercosul, além da Carteira Nacional de Habilitação e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo digital, terá ainda a opção de consultar informações online, como indicadores de roubo e furto, restrições judiciais e administrativas do veículo ou do histórico da placa.

O “Fiscalização Denatran” acessará informações a partir da base de dados nacionais do Renach (condutores), Renavam (veículos) e Renainf (infrações).“Isso facilita muito o processo de fiscalização do agente de trânsito, o que acaba por contribuir para uma maior segurança do cidadão brasileiro”, afirmou o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, por meio de nota.

