Defender ganha edição com motor V8

Em 1948, no Reino Unido, nascia a Land Rover, com a fabricação de um protótipo construído sob o chassi e eixos de um Jeep. O carro foi apelidado de "Centre Steer" (volante central), bastante rústico, característica que se manteve por décadas. Durante a história, a montadora lançou diversos veículos que marcaram época, entre eles o icônico Defender, que ganha uma edição especial em 2018, em comemoração aos 70 anos da marca. Antes de mais nada cumpre-nos informar: a novidade não será vendida no Brasil. O primeiro Defender foi fabricado em 1983 e descontinuado no final de 2015.

Com produção limitada a 150 unidades, a Defender Works V8, presta uma homenagem aos primeiros motores de alta potência que equiparam tanto o Land Rover Série III Stage 1 de 1979, quanto os Defender posteriores, incluindo a edição comemorativa ao 50º aniversário do modelo.

Anunciada hoje na sede da Land Rover no Reino Unido, a Defender Works V8 é a mais rápida já produzida para um Defender, que é um dos precursores dos utilitários esportivos no mundo. O modelo é equipado com motor a gasolina V8 5.0 e 405cv e 52,52 kgfm de torque, desempenho superior às versões padrões, equipadas com motor diesel de 122cv de potência e 36,71 kgfm. O câmbio também é uma outra novidade para o carro; que ganhou transmissão ZF de oito velocidades com modo esportivo.

"É justo que possamos aproveitar todo o potencial do icônico Defender, cuja imagem muito amada, permanece como um sinônimo da marca Land Rover, 70 anos depois de ter sido apresentado ao público pela primeira vez”. Conta Tim Hannig, diretor da Jaguar Land Rover Classic.

O carro está disponível em oito cores exteriores, incluindo duas com acabamento de cetim. Em contraste, o teto, os aros da roda (aro 18”) e a grade dianteira são em preto Santorini. O acabamento das maçanetas, tampa do combustível e letras do capô é feito em alumínio usinado.

Por dentro, a série traz acabamento total em couro Windsor – no painel de instrumentos, nas portas e nos bancos esportivos além de um novo sistema de entretenimento projetado pela Land Rover Classic.

“A ideia de reintroduzir um Defender V8 é algo que discutíamos desde 2014, quando ainda estávamos construindo o Defender em Solihull. Sabíamos que haveria demanda para um Defender mais potente e mais rápido. A autenticidade da Land Rover é o toque final para os clientes mais exigentes que compram as edições de colecionadores do Defender", complementa o executivo.

