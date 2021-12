De volta ao trono?

Criador do segmento que habita, o EcoSport foi o SUV mais vendido do país entre 2003 e 2011. Em 2012, perdeu o trono para o Renault Duster, o primeiro rival entre os utilitários compactos. Líder novamente nos dois anos seguintes, foi apenas o quarto mais vendido em 2015, ano em que Honda HR-V e Jeep Renegade entraram na briga. No acumulado de 2017, amarga a quinta posição.

A retomada deve começar com a linha 2018, que marca a primeira atualização da segunda geração do modelo, lançada em 2012. Além da renovação visual – concentrada na porção frontal do veículo –, o novo "Eco" se apoia no inédito motor 1.5 de 3 cilindros (137 cv) e na recheada lista de equipamentos de série, que inclui sete air bags, direção elétrica, ar-condicionado, controles de tração e estabilidade e central multimídia de 6,5 polegadas. Nas opções mais caras, há equipamentos distintos na categoria, como sistema de monitoramento de ponto-cego e alerta de tráfego cruzado.

Também melhorou no acabamento interno, ao usar materiais de melhor qualidade (a parte superior do painel é emborrachada, por exemplo), e na visualização do painel.

Com preços competitivos, que variam de R$ 73.990 a R$ 93.990, volta a ser um competidor agressivo no segmento. Só não resolveu a questão do espaço limitado da segunda fileira de bancos e do tímido porta-malas, de apenas 356 litros.

Será o bastante para o EcoSport voltar à liderança? Confira o que cada rival tem para conquistar clientes em um dos segmentos mais disputados atualmente.

1ª

Prós: Qualidade de construção

Contra: Lista de equipamentos

R$ 80.900

2ª

Prós: Estilo e status

Contra: Motor 1.8 é fraco

R$ 72.990

3ª

Prós: Espaço interno

Contra: motor da versão de entrada (1.6) é limitado

R$ 73.990

5ª

Prós: Dirigibilidade e economia

Contra: Cadê o controle de velocidade no cruzeiro?

R$ 70.500

6ª

Prós: Robustez e espaço interno

Contra: Acabamento

R$ 67.990

7ª

Prós: Cabine e motor 1.6 turbo

Contra:Espaço interno e desvalorização

R$ 72.990

8ª

Prós: Motor 1.4 turbo

Contra: Lista de equipamentos

R$ 82.990

9ª

Prós: Visual

Contra: Câmbio automático de 4 marchas

R$ 78.900

