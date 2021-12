De capota baixa, 308 CC esnoba em estilo

Imagine-se rodando em um conversível em pleno verão. Na hora de aproveitar os dias ensolarados com a capota baixa, um grupo de mulheres começa a bater palmas em um carro ao lado. Essas reações são normais para quem está ao volante de um 308 CC, sigla que significa cupê e cabriolet e inclui uma grande pitada de liberdade e muito estilo em cidades litorâneas, como Salvador.

Classiautos andou no Peugeot 308 CC em 2009 pelas estradas da Croácia e rodou por sete dias com o esportivo da marca do leão na capital baiana.

Com exclusividade e em primeira mão, veja quais são as qualidades do 308 CC, modelo que tem preço sugerido de R$ 129.990 e entrega uma dose de glamour, novidades tecnológicas e um motor 1.6 turbo, de 165 cavalos de potência, feito em parceria com a alemã BMW.

Brinquedinho bom

O descapotável de duas portas da Peugeot transpira agressividade no visual de linhas marcantes que valorizam ainda mais os faróis com luzes diurnas de LED, grade ao padrão bocão, grandes lanternas traseiras, arcos de segurança, aerofólio e belas silhuetas laterais.

Mas tudo fica ainda mais atraente com o teto baixo. O esportivo da Peugeot vem com uma capota rígida retrátil - com sistema que sobe e desce em apenas 20 segundos. O equipamento, por sua vez, só funciona com o carro - quase - parado ou em velocidades até 12 km/hora. Aí, é melhor baixar ou levantar a capota antes de sair. Assim, escolhe-se andar em um cupê - com todo o conforto e tecnologia embarcada - ou em um cabriolet, aproveitando a cidade de um ângulo bem diferente e mais prazeroso.

A Peugeot garante o estilo e não dispensa também a segurança e o conforto para quem está ao volante e no carona. No banco traseiro, dá para levar dois adultos. O espaço, no entanto, não é dos mais generosos, mas quem é que vai reclamar de sair por aí em um conversível. O extintor poderia até estar em outro lugar - fica na parte da frente do banco do carona - para não incomodar quem senta no banco.

Para quem está ao volante, o prazer é extremo. Dá até para esquecer que não há um volante multifuncional para mexer nos sistemas disponíveis do 308 CC.

A fabricante instalou sensores de obstáculos dianteiros e traseiros, ar-condicionado de duas zonas, rodas de liga leve aro 18 com pneus 225/40, bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento (item dispensável para nós dos trópicos), couro nos assentos e sistema multimídia com tela no painel.

O 308 CC faz parte da família 308. Entre os itens de segurança, tem seis air bags (frontais, laterais e de cortina) e oito pontos de proteção, freios ABS, repartidor eletrônico de frenagem e assistência de frenagem de urgência. Tudo para garantir que a brincadeira de acelerar seja feita dentro das mais rígidas normas de segurança.

O 308 CC anda bem com o câmbio automático de seis velocidades acoplado ao motor THP. O bloco tem sistema de injeção direta de gasolina, com tecnologia de downsizing da BMW. É daqueles com sistema de alta performance e baixos níveis de consumo e emissões de poluentes. É respirar e aproveitar.

Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos

