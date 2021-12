Daniela Peres assume nova gestão da Assoveba

A Associação dos Revendedores Independentes de Veículos (Assoveba) ganha nova líderança. Daniela Peres tornou-se a primeira mulher a dirigir a associação, que antes era presidida por Paulo Mascarenhas, que ocupou o cargo durante 8 anos. A empresária vai dividir o comando com a gerência do Auto Shopping Itapoan.

A gaucha, que já trabalhava em uma revenda da Volkswagen no Rio Grande do Sul, se mudou para Salvador, e continuou a agregar experiências no segmento de seminovos. Há 8 anos trabalhou a frente da Veículos Itapoãn e 10 anos no atual cargo de gerir o Auto Shopping Itapõan, o complexo que reuni 22 lojas.

Qual seu maior desafio agora a frente da Assoveba?

Quero elevar o nível da Assoveba ao mesmo patamar de grandes asssociações do Brasil. Pensando nisso, minha primeira medida como presidente é focar na capacitação profissional, estamos preprando para os próximos meses alguns workshops e palestras com o objetivo de profissionalização e qualificação dos lojistas.

Estamos em um período de crise no segmento com retração das vendas, quais suas estratégias para enfrentar essa fase do mercado?

O mercado de seminovo sofreu menos. Com a retração das vendas dos veículos zero, abriu-se uma janela de oportunidade para os carros usados. os clientes abriram os olhos para o seminovo ao buscar uma nova opção. Vamos aproveitar esse momento para conquistar a credibilidade e confiança do consumidor que ainda tem receio na hora de comprar um carro com mais de 3 anos de uso. Vou trabalhar mostrando ao condutor que o seminovo pode ser uma opção de compra mais em conta, mas também confiavél.

Quais suas principais estratégias e ações para gerir a Associação dos Revendedores Independentes de Veículo?

Vou mudar a cara da Associação e trabalhar forte no associativismo. Acredito sempre que juntos e unidos conseguimos alcançar objetivos maiores e vamos mais longe. Quero unir os lojistas e sacudir o mercado com uma nva Assoveba.

